ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Ferdi Atuner, kariyeri boyunca tiyatrodan televizyona uzanan geniş bir yelpazede pek çok projede yer aldı. Özellikle Levent Kırca ile birlikte rol aldığı Olacak O Kadar skeçleri sayesinde geniş kitleler tarafından tanındı. Aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapan Atuner, televizyon izleyicisinin hafızasında yer eden Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Ayrılsak da Beraberiz ve Çılgın Bediş gibi yapımlarda üstlendiği rollerle ekranlarda izleyici karşısına çıktı. Bu projelerdeki performanslarıyla Türk televizyonunun tanınan karakter oyuncuları arasında yer aldı.