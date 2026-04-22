Ferdi Atuner hayatını kaybetti! Ferdi Atuner kimdir, kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi?
Ferdi Atuner'in hayatını kaybettiği haberi sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Uzun yıllar tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde yer alan usta oyuncunun yaşamı ve kariyeri, vefat haberinin ardından yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar "Ferdi Atuner kimdir, kaç yaşındaydı ve hangi yapımlarda rol aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ferdi Atuner'in hayatı, kariyeri ve sanat yolculuğuna dair merak edilen detaylar…
Ferdi Atuner’in vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu. Tiyatro sahnesinden televizyon ekranlarına uzanan uzun soluklu kariyeriyle tanınan usta oyuncunun yaşam öyküsü ve rol aldığı yapımlar, sevenleri tarafından yeniden araştırılmaya başlandı. “Ferdi Atuner kimdir, hangi projelerde yer aldı ve kaç yaşındaydı?” soruları kısa sürede gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi. İşte Ferdi Atuner’in hayatı ve sanat kariyerine dair detaylar…
FERDİ ATUNER KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?
Usta tiyatrocu ve opera sanatçısı Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Atuner, hayata veda etti. Ailesi, sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.
FERDİ ATUNER KİMDİR?
Ferdi Atuner, 1 Ocak 1944’te Erzincan’da dünyaya geldi. Türk tiyatro ve sinema dünyasında uzun yıllar aktif olarak yer alan sanatçı, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi kadrosunda da görev yaptı. Kariyeri boyunca Gülriz Sururi – Engin Cezzar Tiyatrosu’nda sahne alan Atuner, pek çok dizi ve sinema filminde rol aldı. Sanatçının ismi bazı yapımların jeneriklerinde ise zaman zaman “Ferdi Altuner” şeklinde hatalı olarak yer aldı.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Ferdi Atuner, kariyeri boyunca tiyatrodan televizyona uzanan geniş bir yelpazede pek çok projede yer aldı. Özellikle Levent Kırca ile birlikte rol aldığı Olacak O Kadar skeçleri sayesinde geniş kitleler tarafından tanındı. Aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapan Atuner, televizyon izleyicisinin hafızasında yer eden Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Ayrılsak da Beraberiz ve Çılgın Bediş gibi yapımlarda üstlendiği rollerle ekranlarda izleyici karşısına çıktı. Bu projelerdeki performanslarıyla Türk televizyonunun tanınan karakter oyuncuları arasında yer aldı.