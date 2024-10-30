Oyuncuların konteyner isyanı
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın derslikleri yetersiz kalmasıyla öğrencilerin bir kısmı derslere geçici olarak konteynerlerde girecek. İki oyuncu, bu duruma isyan etti
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın derslikleri yetersiz kalınca öğrencilerin bir kısmı geçici olarak konteyner dersliklerde öğrenim görecek.
İki oyuncu; Mine Kılıç ile Eda Akalın, geçici çözüme isyan etti.
Mine Kılıç
Mine Kılıç ile Eda Akalın, tepkilerini; "Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yeni yıla bu konteyner derslikleriyle başlıyor. Bu yeni binanın eğitim için elverişsiz olduğu en başından beri belliydi. Şimdi de yetersiz derslik sebebiyle 'Geçici bir çözüm' denerek bahçeye kurulan bu kutularda ders yapılamaz!" sözleriyle dile getirdi.
Eda Akalın