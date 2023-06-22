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Oyun severlere müjde! Steam indirim tarihleri belli oldu!

Oyun severlerin heyecanla beklediği Steam yaz indirimlerinin tarihleri netleşti. Yılın en büyük indirimlerinin gerçekleşeceği 2 haftalık süreçte birçok kategoriden oyuna yüzde 90’a varan indirimler uygulanacak. Merak edilen, “Steam yaz indirimleri ne zaman, hangi gün başlayacak?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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  • Oyun severlere müjde! Steam yaz indirimleri ne zaman, hangi gün başlayacak? 2023 Steam indirim tarihleri belli oldu!

    Türkiye’de oyun severlerin Steam için bekledikleri indirim tarihleri geldi çattı. Dünyanın en bilinen oyun platformlarından biri olan Steam’de her sene olduğu gibi bu senede yüzde 90’a varan indirimler gerçekleştirilecek. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte detaylar...
  • Oyun severlere müjde! Steam yaz indirimleri ne zaman, hangi gün başlayacak? 2023 Steam indirim tarihleri belli oldu!

    STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİME GİRECEK?

    Steam'de bu sene hangi oyunların indirime gireceği henüz belli olmadı fakat geçen senelere bakıldığında platform içerisinde yeni ve eski birçok oyuna indirim geliyor. Oyunlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz. 
  • Oyun severlere müjde! Steam yaz indirimleri ne zaman, hangi gün başlayacak? 2023 Steam indirim tarihleri belli oldu!

    STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

    Steam yaz indirimleri bu sene 29 Haziran 2023 Pazar günü başlayıp 13 Temmuz'a kadar devam edecek.
  • Oyun severlere müjde! Steam yaz indirimleri ne zaman, hangi gün başlayacak? 2023 Steam indirim tarihleri belli oldu!

    DİĞER İNDİRİM TARİHLERİ

    Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz

    Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos

    Strateji Festivali: 28 Ağustos - 4 Eylül

    SHMUP Festivali: 25 Eylül - 2 Ekim

    Next Fest: 9-16 Ekim

    Steam Çığlık Festivali’nin (Cadılar Bayramı) Dönüşü: 26 Ekim - 2 Kasım (ayrıntılı bilgi yakında paylaşılacak)

    Sonbahar İndirimi: 21-28 Kasım (büyük mevsimsel indirim)

    Kış İndirimi: 21 Aralık - 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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