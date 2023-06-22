Türkiye’de oyun severlerin Steam için bekledikleri indirim tarihleri geldi çattı. Dünyanın en bilinen oyun platformlarından biri olan Steam’de her sene olduğu gibi bu senede yüzde 90’a varan indirimler gerçekleştirilecek. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte detaylar...