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Ozan Elektronik Para; 2021 Şubat ayında kullanıcılarla buluşturduğu Ozan SuperApp ürünüyle Türkiye ile birlikte İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve Uzak Doğu’da da hizmet vermek üzere gerekli lisans ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda elektronik para kuruluşu, UnionPay International üyeliğini resmen duyurdu ve Uzak Doğu pazarının kapısını açmış oldu.

'STRATEJİK BİR PAZAR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Ozan Elektronik Para CEO’su Ömer Suner, ‘‘Ozan SuperApp ile Türkiye’den dünyaya yeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. Özellikle Çin, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere oldukça stratejik gördüğümüz Uzak Doğu pazarına UnionPay International üyeliğimiz ile hızlı bir giriş yapabileceğiz. İş birliğimiz sayesinde Ozan SuperApp kullanıcıları uygulama içerisinden UnionPay sanal kartlarını oluşturabilecekler’’ dedi.

Ozan Elektronik Para, geçtiğimiz günlerde açık bankacılık alanında Türkiye’de Albaraka Türk Katılım Bankası ile bir iş birliğine de imza atmıştı.

6493 sayılı yasa kapsamında BDDK tarafından lisanslanmış, Ocak 2020 itibariyle ise faaliyetlerini TCMB’nin denetim ve gözetiminde sürdüren bir elektronik para kuruluşu olan Ozan Elektronik Para, geliştirdiği Ozan SuperApp uygulaması ile kullanıcılarına tüm dünyada, hesap açmadan para transferine, ön-ödemeli karttan, değerli maden alım satımına kadar finans ürünlerini sunuyor.

İstanbul ve Londra'da ofisleri bulunan e-para kuruluşu, aynı zamanda mesajlaşma uygulamalarından e-ticarete, uçak bileti satın almadan market siparişine kadar birçok hizmeti de tek bir uygulama üzerinden kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor.