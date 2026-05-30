Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz kimdir? Ozan Güven ile ilişkisi ve hayatı
Deniz Bulutsuz olayı, son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Ozan Güven ile yaşadığı ilişki süreci sonrası kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim haline gelen Deniz Bulutsuz'un hayatı ve olayın detayları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Deniz Bulutsuz kimdir ve bu süreç nasıl ilerledi?
DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?
Deniz Bulutsuz, Türkiye’de özellikle 2020 yılında oyuncu Ozan Güven ile yaşadığı olayın ardından kamuoyunun dikkatini çeken bir isim haline geldi. Yaşanan süreç sonrasında hem geleneksel medyada hem de sosyal medya platformlarında geniş kitleler tarafından tanınan Bulutsuz, adının karıştığı dava süreciyle uzun süre gündemde kaldı.
DENİZ BULUTSUZ OLAYI NEDİR?
Kamuoyunda “Deniz Bulutsuz olayı” olarak anılan süreç, 2020 yılında Ozan Güven ile yaşandığı iddia edilen şiddet olayıyla başladı. Bulutsuz’un darp edildiğini öne sürerek şikâyetçi olması, konunun kısa sürede geniş bir yankı uyandırmasına neden oldu. Tarafların karşılıklı açıklamaları ve iddialarıyla olay, Türkiye’nin en çok konuşulan hukuki süreçlerinden biri haline geldi.
DAVA SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?
Olayın ardından Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven karşılıklı olarak suç duyurusunda bulundu. Yargılama sürecinde her iki taraf da kendi iddialarını mahkemeye sunarken, dava dosyasında tanık ifadeleri ve adli raporlar önemli rol oynadı. Süreç, uzun süre kamuoyunun yakından takip ettiği davalar arasında yer aldı.
MAHKEME KARARI NE OLDU?
İstanbul’da görülen davada mahkeme, yapılan değerlendirmeler sonucunda taraflarla ilgili farklı kararlar aldı. Ozan Güven’in “kasten yaralama” suçundan ceza aldığı, bazı suçlamalar yönünden ise beraat ettiği açıklandı. Deniz Bulutsuz hakkında açılan karşı davada ise mahkeme beraat kararı verdi. Kararın ardından dava yeniden kamuoyunun gündemine oturdu.
TOPLUMSAL TARTIŞMA ETKİSİ
Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven arasında yaşanan süreç, yalnızca bir dava olmanın ötesine geçerek toplumsal tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle kadına yönelik şiddet konusu, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Ünlü isimlerin dahil olduğu bu tür davalar, hukuk sistemi ve toplumsal duyarlılık açısından farklı yorumlarla değerlendirilmeye devam etti.