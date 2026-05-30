Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz kimdir? Ozan Güven ile ilişkisi ve hayatı

        Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz kimdir? Ozan Güven ile ilişkisi ve hayatı

        Deniz Bulutsuz olayı, son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Ozan Güven ile yaşadığı ilişki süreci sonrası kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim haline gelen Deniz Bulutsuz'un hayatı ve olayın detayları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Deniz Bulutsuz kimdir ve bu süreç nasıl ilerledi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 16:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Deniz Bulutsuz olayı, son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Ozan Güven ile yaşadığı ilişki süreci sonrası kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim haline gelen Deniz Bulutsuz’un hayatı ve olayın detayları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Deniz Bulutsuz kimdir ve bu süreç nasıl ilerledi?

        2

        DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

        Deniz Bulutsuz, Türkiye’de özellikle 2020 yılında oyuncu Ozan Güven ile yaşadığı olayın ardından kamuoyunun dikkatini çeken bir isim haline geldi. Yaşanan süreç sonrasında hem geleneksel medyada hem de sosyal medya platformlarında geniş kitleler tarafından tanınan Bulutsuz, adının karıştığı dava süreciyle uzun süre gündemde kaldı.

        DENİZ BULUTSUZ OLAYI NEDİR?

        Kamuoyunda “Deniz Bulutsuz olayı” olarak anılan süreç, 2020 yılında Ozan Güven ile yaşandığı iddia edilen şiddet olayıyla başladı. Bulutsuz’un darp edildiğini öne sürerek şikâyetçi olması, konunun kısa sürede geniş bir yankı uyandırmasına neden oldu. Tarafların karşılıklı açıklamaları ve iddialarıyla olay, Türkiye’nin en çok konuşulan hukuki süreçlerinden biri haline geldi.

        3

        DAVA SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

        Olayın ardından Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven karşılıklı olarak suç duyurusunda bulundu. Yargılama sürecinde her iki taraf da kendi iddialarını mahkemeye sunarken, dava dosyasında tanık ifadeleri ve adli raporlar önemli rol oynadı. Süreç, uzun süre kamuoyunun yakından takip ettiği davalar arasında yer aldı.

        MAHKEME KARARI NE OLDU?

        İstanbul’da görülen davada mahkeme, yapılan değerlendirmeler sonucunda taraflarla ilgili farklı kararlar aldı. Ozan Güven’in “kasten yaralama” suçundan ceza aldığı, bazı suçlamalar yönünden ise beraat ettiği açıklandı. Deniz Bulutsuz hakkında açılan karşı davada ise mahkeme beraat kararı verdi. Kararın ardından dava yeniden kamuoyunun gündemine oturdu.

        TOPLUMSAL TARTIŞMA ETKİSİ

        Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven arasında yaşanan süreç, yalnızca bir dava olmanın ötesine geçerek toplumsal tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle kadına yönelik şiddet konusu, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Ünlü isimlerin dahil olduğu bu tür davalar, hukuk sistemi ve toplumsal duyarlılık açısından farklı yorumlarla değerlendirilmeye devam etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 3 şüpheliye toplam 540 bin TL ceza

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde, trafikte araçtan inerek tartıştıkları aracın sürücüsünü darbeden 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 540 bin TL ceza verildi.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!