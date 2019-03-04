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Saha dışında da Ozan Kabak'ın örnek bir isim olduğuna vurgu yapan Hitzlsperger, "Her şeyi bilmek, öğrenmek istiyor. Hemen Almanca öğrenmek istiyor. Stuttgart'ta ihtiyacımız olan tam da bu tutum. Ozan bu yaşta bir rol model oldu" dedi.