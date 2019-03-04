Stuttgart, Bundesliga'nın 24. haftasında Mercedes-Benz Arena'da Hannover 96'yı konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4. dakikada Mario Gomez'in topu filelere göndermesiyle 1-0 öne geçti. Maçtaki üstünlüğünü sürdüren Stuttgart, 16 ve 45. dakikalarda Ozan Kabak'ın iki kafa golüyle skoru 3-0 yaptı. Böylece karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı-beyazlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda Hannover 96, 68. dakikada Jonathas'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Stuttgart ise 78 ve 81. dakikalarda Steven Zuber ile üst üste bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.
Sezonun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer edilen Ozan Kabak, Bundesliga'da ilk gollerini Hannover 96 ağlarına göndermeyi başardı.
Ozan, ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giydi. Ligde kalma mücadelesinde önemli bir galibiyet alan Stuttgart, puanını 19 çıkarttı ve 16. sıradaki yerini korudu. Hannover 96 ise 14 puanla 17. sırada kaldı.
Stuttgart'ın Hannover'i 5-1 yendiği maçta takımı adına 2 gol kaydeden Ozan Kabak, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Ozan Kabak yaptığı paylaşımda, "Profesyonel kariyerimin ilk golleri takımım için de çıkışın başlangıcı olacak. Bu galibiyet bizi her şartta destekleyen Stuttgart VfB taraftarına armağan olsun" ifadelerini kullandı.
Ozan Kabak için sportif direktör Thomas Hitzlsperger'den de flaş açıklamalar geldi...
Ozan Kabak'a övgülerde bulunan Hitzlsperger, "Ozan genç yaşına rağmen şaşırtıcı derecede olgun. Attığı 2 golün dışında çok iyi savunma yaptı. Olağanüstü soğukkanlı bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
Saha dışında da Ozan Kabak'ın örnek bir isim olduğuna vurgu yapan Hitzlsperger, "Her şeyi bilmek, öğrenmek istiyor. Hemen Almanca öğrenmek istiyor. Stuttgart'ta ihtiyacımız olan tam da bu tutum. Ozan bu yaşta bir rol model oldu" dedi.
Almanya'da yayın yapan swr.de internet sitesi Ozan Kabak için şunları yazdı: "18 yaşındaki genç galibiyeti getiren isim oldu. 12 milyon Euro'ya transfer olması çok eleştirilmişti. Genç Türk, yapılan eleştirilere en güzel cevabı verdi."
Ozan Kabak, Bundesliga'da iki gol birden atan en genç Türk oyuncu oldu.
Öte yandan Ozan, Bundesliga tarihinde ilk kez bir maçta iki gol atabilen yabancı oyuncular arasında en genç savunma (Rekor Neven Subotic'teydi) oyuncusu oldu.
Sky Sports ise "Ozan Kabak tarih yazdı" yorumunda bulundu.
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