Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den taziye mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Erdoğan’a gönderdiği taziye mesajında, yolcu otobüsünün karıştığı kazadaki can kayıpları ve yaralanmalardan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Mirziyoyev, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpmasının ardından çıkan yangında 1'i bebek 8 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.