Özbekistan heyeti, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti Özbekistan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Özbekistan Maliye Bakanlığı ile Özbekistan Futbol Federasyonu temsilcilerinden oluşan heyet, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ziyarette bulundu

TFF'den yapılan açıklamaya göre Özbekistan heyeti, ziyarette TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında 2021'de imzalanmış iş birliğinin altı çizildi. Akademi, kulüp yapıları, tesisleşme gibi konularda destek ve bilgi paylaşımı da yapılabileceğine değinildi. Ayrıca ileride daha sık iletişim kurulmasının iki taraf için yararlı olunabileceği belirtildi.

Özbekistan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Elçiliği ve Futbol Federasyonu yetkilileri, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni gezdi. Özbekistan Futbol Federasyonu yetkilileri, önümüzdeki yıllarda kendilerinin de futbolun gelişimi için tesis inşasına başlayacaklarını, bu yüzden TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni gezip görmekten çok memnun kaldıklarını belirtti.