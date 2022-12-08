Özbekistan’ın 2 bin yıllık tarihi Louvre'da!

KATTA LANGAR MUSHAFI DA SERGİLENİYOR

Özbekistan’a ait tarihi ve kültürel varlıklar arasında Kur'an-ı Kerim'in dünyadaki en eski el yazmalarından biri olarak bilinen Katta Langar Mushafı da en ilgi çeken eserlerden biri. Türk-İslam dünyasının en nadide el yazmalarından olup 8. yüzyılın son çeyreğinde Arapçanın Kufi-Hicaz tarzıyla hayvan derisine yazılan Katta Langar Kur'an-ı Kerim Mushafı, 53x35 santimetrelik sayfa boyutuna sahip. Orta Asya’ya nasıl ve kimler tarafından getirildiği bilinmeyen mushafın sadece son 100 yıllık geçmişi biliniyor.