        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Özcan Bizati: Gençlerbirliği 3 puana her zaman talip olacak - Gençlerbirliği Haberleri

        Özcan Bizati: Gençlerbirliği 3 puana her zaman talip olacak

        Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Özcan Bizati, berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından, "Yeni bir teknik ekibiz. Gençlerbirliği 3 puana her zaman talip olacak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 23:11 Güncelleme: 12.12.2025 - 23:11
        "G.Birliği 3 puana her zaman talip olacak"
        Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Özcan Bizati değerlendirmelerde bulundu.

        Bizati, "İlk yarısı farklı ikinci yarısı farklı oyun oynadık. İlk yarıda üstünlük bizdeydi. Skor üretsek ikinci yarı farklı oynayabilirdik. İkinci yarı üstünlüğü Kasımpaşa’ya verdik. Eski alışkanlıklarımız devam ediyor, bunlar üzerinde fazla çalışamadık. Oyuncularımız karakterli, iyi mücadele ettiler. Eksiklerimizin farkındayız, ofansif olarak üretmek zorundayız. Bu takım birçok transfer yaptı, takım olmayı kabul edip oynamamamız gerekir. Takım olma yoluna doğru girmek üzereyiz. Biz ortada olan her puana talibiz. Yeni bir teknik ekibiz. Ortada 3 puan varsa her puana talibiz. Ama bu ligde önce kaybetmemeyi de öğrenmek gerekiyor. Gençlerbirliği 3 puana her zaman talip olacak. Kazanırız, kaybederiz ama mücadele olarak herkesi yeneriz" şeklinde konuştu.

