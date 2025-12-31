Habertürk
        Haberler Magazin Özcan Deniz'in annesi hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri

        Özcan Deniz'in annesi hastaneye kaldırıldı

        Özcan Deniz'in kanserle mücadele eden annesi Kadriye Deniz, hastaneye kaldırıldı

        Giriş: 31.12.2025 - 09:26 Güncelleme: 31.12.2025 - 09:26
        Annesi hastaneye kaldırıldı
        Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz'in, eylül ayından beri kanserle mücadele ediyor. Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, geçtiğimiz günlerde annesinin kemoterapi tedavisi gördüğünü söylemişti.

        Kadriye Deniz, dün gece saatlerinde ambulansla hastaneye götürüldü. Yurda Gürler, ambulansın fotoğrafını; "Dayan annem" notuyla paylaştı.

        ANNE - OĞUL BİRBİRİNİ SİLDİ

        Özcan Deniz'in, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginlik uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. İlk tartışma Kadriye Deniz'in oğlu Özcan Deniz'in, Samar Dadgar evlenmesine karşı çıkmasıyla başladı. Sonrasında da Ercan Deniz ile aralarındaki anlaşmazlıklar, iş ve finansal konular üzerinden patlak vermişti.

        Kar maskeli 3 saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi

         Isparta'da gece saatlerinde kar maskeli şahıslar tarafından beyzbol sopalarıyla darbedilen bir vatandaş ağır yaralandı. Olay öncesi yapılan hazırlıklar ve saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

