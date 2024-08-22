Özcan Deniz'în eşi Samar Dadgar: Her kadın anne olmak zorunda değil

Özcan Deniz; "53 yaşındayım. Eşim Samar ve oğlum benim ömrüm. Kaç sene daha onlara eşlik ederim bilmiyorum. Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum. O yüzden de bir çocuk daha dünyaya getirip, o 10'lu yaşlarındayken, ben 70'lerime dayanmak istemiyorum. Bunu göze alamıyorum ama Samar genç bir kadın, benim canım, ciğerim. 'Hayat' diyelim... Onun hakkı" dedi.

Samar Dadgar ise; "Daha biriktireceğimiz çok anı var" ifadesini kullandı.