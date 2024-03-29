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        Haberler Gündem Politika Özel'den Akşener'e: Canı sağ olsun, ablam benim

        Özel'den Akşener'e: Canı sağ olsun, ablam benim

        CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben artık CHP yöneticilerinin yüzüme 'abla abla' deyip sonra yoldaş medyalarında bana ve partime küfür kıyamet sövdürmelerinden gerçekten sıkıldım." sözlerine ilişkin, şöyle konuştu: "Ben de kural şu, 'Eski dosttan düşman olmaz.' Bugün bütün televizyonlar peşimde, 'Meral Hanım'a bir cevap ver' diye cevabım iki kelime, 'Canı sağ olsun, ablam benim."

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 20:08 Güncelleme: 29.03.2024 - 20:08
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        Özel'den Akşener'e: Canı sağ olsun, ablam benim
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Koza Pazarı Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, kendisine bugüne kadar sahip çıkan hemşerilerine teşekkür etti.

        Seçimlere kısa süre kaldığını ifade eden Özel, bu anlamda selamlaşmak ve hasret gidermek için yeniden buraya geldiğini dile getirdi.

        Özel, seçim dönemi boyunca emeklilerin sorununu Türkiye'ye duyurmaya çalıştığını, bu sorunları çözmek için yerel seçimlerin önemli olduğunu belirtti.

        Turgutlu'nun aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu ifade eden Özel, çiftçilerin hakkını almak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

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        Fotoğraf: İHA

        "BU İKTİDARA BİR SARI KART GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ"

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart günü canı yanan, mağdur olan, yoksullaşan herkesi sandıklarda buluşmaya, bu iktidara bir sarı kart göstermeye davet ediyoruz." dedi.

        Parti olarak gençleri öncelediklerini vurgulayan Özel, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ve Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın'a destek istedi.

        AKŞENER'E YANIT

        Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben artık CHP yöneticilerinin yüzüme 'abla abla' deyip sonra yoldaş medyalarında bana ve partime küfür kıyamet sövdürmelerinden gerçekten sıkıldım." sözlerine ilişkin, şöyle konuştu:

        "Geçtiğimiz günlerde Bandırma'da bir mitinge gittik Bandırma'da Balıkesir'in adayı annesinin balkonuna bizlere hakaret eden, yok 'Dem', Mem' diyen bir şey asmış. Dedik ki bu yakışık almamış, doğru değil dedik. Kimseye de kötü söz söylemedik. Sonra dün Meral Hanım çıktı diyor ki efendim birçok şey söyledi. Bana bütün gazeteciler bugün, 'Meral Hanım şöyle dedi, Meral Hanım böyle dedi. Ne cevap vereceksiniz?' Benim tek itirazım biz miting yaparken Atatürk'ün partisine hakaret eden, o afişeydi. Yoksa ben kampanya boyunca asla muhalefete muhalefet etmedim. Muhalefet liderlerine, adaylarına tek kelime söylemedim. Sayın 'Abla' diyeceğim, demeyince, 'abla' de diyordu ama dün kızmış bana 'abla mabla' demeyin demiş. Sayın Genel Başkanıma söyleyeceğim şudur. İstedikleri kadar gelsinler, istedikleri kadar sizi bile yanıltsınlar, bize saldırsınlar. Ben de kural şu, 'Eski dosttan düşman olmaz.' Atatürkçü, cumhuriyetçi, vatansever insanlar birbiriyle kavga etmez, birbirine çelme takmaz. Birbirine kötülük yapmaz. Bugün bütün televizyonlar peşimde, 'Meral Hanım'a bir cevap ver' diye cevabım iki kelime, 'Canı sağ olsun, ablam benim."

        Özgür Özel, konuşmasının sonunda seçim boyunca istemeden üzdükleri herkesten helallik istedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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