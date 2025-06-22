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        Özel'den Tekirdağ'da açıklamalar

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginde açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, "Fatih Altaylı'yı bir cümlesinden tutuklayıp hapse attılar; yanlış yaptılar. Cezaevlerinin iç avluları doldurularak iç cephe güçlendirilmez. İç cephenin gücü demokrasiden geçer" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 20:30 Güncelleme: 22.06.2025 - 21:10
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        Özel'den Tekirdağ'da açıklamalar
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel erken seçim çağrısında bulunarak "Elbette o sandık gelecek. Seçilecek Cumhurbaşkanı, sonuncu gibi al ananı da git diyen değil; birincisi gibi 'Köylü milletin efendisidir' diyecek" diye konuştu.

        Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

        "19 Mart'tan sonra; önce yedi gün, yedi gece hep beraber Saraçhane’de direndik. Sonra köprüyü aşıp Maltepe’de İstanbul’a veda ettik. Anadolu’ya merhaba dedik. O günden bugüne, Anadolu’da farklı önemli şehirlerde... Bazen AK Parti’nin kalesi dedikleri Yozgat’ta, Konya’da; bazen Cumhuriyet Halk Partisi’nin en zayıf olduğu coğrafyalarda; bazen de Tekirdağ gibi Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalesi bilinen şehirlerde, hep böyle kalabalıklarla buluştuk.

        "28. BÜYÜK MİTİNGDEYİZ"

        O gün bugündür, yirmi sekizinci büyük mitingdeyiz. 11'i illerde, 7'si Saraçhane’de, 1'i Maltepe’de... Ve her çarşamba akşamı İstanbul’da bir ilçede sesimizi yükselttiğimiz, itiraz ettiğimiz, baktığımızda miting yaptığımız ama aslında eylem yapmaya geldiğimiz bu meydanlardayız.

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        Her meydanda... Yozgat’ta da, Van’da da, Mersin’de de, Konya’da da söylediğim bir şey var: Artık kale siyaseti bitmiştir! Onun kalesi, bunun kalesi siyaseti son bulmuştur. Yozgat da, Van da, İzmir de, Mersin de, Konya da, Tekirdağ da… Kimsenin değil, milletin kalesidir artık!

        Değerli Tekirdağlılar, karşımızda artık milletin derdiyle dertlenmeyen bir iktidar var. Tek dertleri, oturdukları koltuktan kalkmamak, iktidarda kalmaya devam etmek, ve asla iktidardan düşmemek.

        Oysa demokrasi; kimin iktidara geldiğine göre şekillenen bir rejim değildir. Demokrasilerde gelince ne yaptığınıza bakmazlar. Kazanınca ne yaptığınıza bakmazlar. Önemli olan, kaybedince ne yaptığınızdır.

        Karşımızda; Yirmi üç yıldır girdiği seçimlerden birinci çıkan, ama ülkenin kurucu partisinin 1950’lerde ilk seçim kaybettiğinde gösterdiği olgunluğu gösteremeyen, Yirmi üç yılın sonunda bir kez seçim kaybeden, Ve bunu hazmedemeyen, Bunun için yapmadık kötülük bırakmayan, Sandıktan kaçan, milletten korkan bir iktidar var.

        Sadece kendisini düşündüğü için artık Tekirdağ’ı düşünmüyor. Çiftçiyi düşünmüyor. Kibirden gözleri dönmüş... Cam kulelerden, sırça köşklerden, fil dişi kulelerden millete yukarıdan bakıyorlar. Sizleri o bulundukları fil dişi kulelerden karınca gibi görüyorlar. Ezmek istiyorlar.

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        "MİLLETİ KARINCA GİBİ EZEMEZSİN"

        Buradan Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum: Milleti karınca gibi ezemezsin! Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi’dir!

        Yok sayıyorlar. Türkiye’de toplam verginin yüzde 87’sini sadece on şehir ödüyor. Tekirdağ da bunlardan biri. Tekirdağ, 2024 yılında tam 75 milyar lira vergi ödedi. Ama aynı yıl, bu iktidar Tekirdağ’a sadece 17 milyar liralık ödenek ayırdı. 17 milyarlık hizmet yaptı. Yani verdiğinin beşte birini aldı. Verirken kepçeyle alan, verirken çay kaşığını bile çok gören bir iktidarla karşı karşıyayız.

        Tekirdağ, bir damla suya muhtaç. Tarım arazilerinin sadece yüzde 5’i sulanabiliyor. Barajlar, göletler yetersiz. İktidarın 112 milyon lira gereken Ahmet İtli Göleti için bu sene sadece bin lira iz ödenek koyduğunu, 117 milyon lira gereken Emir Yakup Göleti için de sadece bin lira ayırdığını biliyoruz. Eskiden 10 metreden su çıkan bu topraklarda, artık 500 metreden su çıkıyor."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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