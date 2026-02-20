Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Özel Güvenlik Görevlisi 119. dönem sınav tarihi: ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        Özel Güvenlik Görevlisi 119. dönem sınav tarihi: ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?

        Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı için geri sayım başladı. Özel Güvenlik (ÖGG) sınavına sayılı günler kala sınav giriş belgesi yayımlanacağı tarih adaylar tarafından mercek altına alındı. Özel Güvenlik silahlı sınavına girecek adaylar, 100 adet genel soru ve 25 adet silah bilgisi için 150 dakika, silahsız sınava girecek olanlar için ise 100 genel soru için 120 dakika süre verilecek. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman?" İşte 2026 ÖGG sınav tarihi...

        Giriş: 20.02.2026 - 21:53 Güncelleme: 20.02.2026 - 21:53
        1

        ÖGG sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖGG sınavında adaylara 100 soru sorulurken, her bir sorunun değeri 1 puan olarak belirlenmiştir. Sınav için bekleyiş sürerken, 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavının uygulanacağı tarih belli oldu. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte detaylar...

        2

        ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitim sınavı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak.

        3

        ÖZEL GÜVENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        ÖGG sınav giriş belgeleri ÖGNET sistemi üzerinden erişime açılıyor.

        ÖGG SINAV GİRİŞ YERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖGG sınav sonuçlarının 13 Mart 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

        5

        ÖGG SINAV TAKVİMİ 2026

        ÖZEL GÜVENLİK 120. TEMEL EĞİTİM VE 96. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 3 Mayıs 2026 Pazar

        ÖZEL GÜVENLİK 121. TEMEL EĞİTİM VE 97. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 5 Temmuz 2026 Pazar

        ÖZEL GÜVENLİK 122. TEMEL EĞİTİM VE 98. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 29 Ağustos 2026 Cumartesi

        ÖZEL GÜVENLİK 123. TEMEL EĞİTİM VE 99. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 24 Ekim 2026 Cumartesi

        ÖZEL GÜVENLİK 124. TEMEL EĞİTİM VE 100. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 27 Aralık 2026 Pazar

