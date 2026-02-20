ÖGG sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖGG sınavında adaylara 100 soru sorulurken, her bir sorunun değeri 1 puan olarak belirlenmiştir. Sınav için bekleyiş sürerken, 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavının uygulanacağı tarih belli oldu. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte detaylar...