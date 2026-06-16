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        Haberler Gündem Özel Harekat Başkanı Hayal'den Bahçeli'ye ziyaret

        Özel Harekat Başkanı Hayal'den Bahçeli'ye ziyaret

        Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 20:53 Güncelleme:
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        Bahçeli'yi ziyaret etti

        Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti. Başkan Hayal, ziyarette MHP lideri Bahçeli’ye 15 Temmuz şehitlerinin kabir toprağı ile Kudüs’ün simgesi olan Kubbetü’s-Sahra tablosunu takdim etti. Özel Harekat Başkanlığınca yapılan açıklamada, “Şehitlerimizin emaneti ile milletimizin ortak değerlerini buluşturan bu anlamlı hediye takdimi, milli birlik ve beraberlik ruhunun yanı sıra tarihî ve manevi bağlarımızın güçlü bir ifadesi olarak değerlendirildi” denildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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