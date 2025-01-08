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        Haberler Gündem Politika Özel "iktidar olurlarsa" ne yapacağını açıkladı | Son dakika haberleri

        Özel "iktidar olurlarsa" ne yapacağını açıkladı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Buradan AK Parti'lilere, Milliyetçi Hareket Partililere şunu ifade etmek istiyorum; Türkiye siyaseti, birbiriyle uğraşan, isimlerle uğraşan, isimlerle didişen siyaseti, gerilimi bir kenara bırakmalıdır." dedi. Özel, iktidar olurlarsa geçmişte adı, Atatürk, İsmet İnönü ya da Cumhuriyet olup da değiştirilen yerlerin adını tekrar eski haline getireceklerini dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 19:03 Güncelleme: 08.01.2025 - 19:21
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        "İktidar olurlarsa" ne yapacağını açıkladı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya programı kapsamında Ereğli ilçesindeki 75. Yıl Cumhuriyet Şehitleri Parkı Kent Lokantası açılışında, parkın isminin önceki yıllarda Şehitler Parkı olarak değiştirildiğini, CHP'li Belediye Başkanı Ümit Akpınar'ın göreve geldikten sonra parka eski ismini yeniden kazandırdığını söyledi.

        Özgür Özel'den 83 no'lu plaka vaadi
        Özgür Özel'den 83 no'lu plaka vaadi

        "DEDİM Kİ 'İSİMLERLE UĞRAŞMAYIN.'"

        Konuyla ilgili kararı alan belediye meclis üyelerine teşekkür eden Özel, şöyle konuştu:

        "Buradan AK Parti'lilere, Milliyetçi Hareket Partililere şunu ifade etmek istiyorum; Türkiye siyaseti, birbiriyle uğraşan, isimlerle uğraşan, isimlerle didişen siyaseti, gerilimi bir kenara bırakmalıdır. Kendi memleketimde, bizim Belediye Meclisimiz, Sayın Bahçeli'nin ismini bir yerden kaldırdığında ilk arayan ben oldum. Dedim ki 'İsimlerle uğraşmayın.' Dünya kadar önerge vardı. Sayın Bahçeli'nin isimlerini MHP'den aldığımız belediyedeki meydanlardan, viyadüklerden kaldıracaklardı. Dedim ki 'Bu ne size, ne bize, ne Anadolu kültürüne yakışmaz.' Onun için tüm seçilmişleri, hizmette yarışmaya ve artık bu şehirlerin, bu ülkenin ortak değerleriyle uğraşmamaya davet ediyorum."

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        Özel, iktidar olurlarsa geçmişte adı, Atatürk, İsmet İnönü ya da Cumhuriyet olup da değiştirilen yerlerin adını tekrar eski haline getireceklerini dile getirdi.

        Yerel seçimlerde Türkiye'nin birçok bölgesinde başarılı olduklarını anlatan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisinin bundan sonraki hedefinin Atatürk'ün partisini Cumhuriyet‘in ikinci yüzyılında girdiği ilk yerel seçimde olduğu gibi ilk genel seçimde de iktidar yapıp, 2029'da yapılacak yerel seçimlerde Konya Büyükşehir Belediyesini Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazanacağız. Buna yürekten inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        "ERDOĞAN'IN KİMYASINI BOZUYOR"

        Özel, 108. Kent Lokantası'nın Ereğli'de açıldığına değinerek, şöyle devam etti:

        "Gençlik Kolları Genel Başkanımız lokantanın fotoğrafını Ekrem Başkan'a atmış. Ekrem Başkan, kent lokantalarının ilkini açan, markalaştıran, tüm Türkiye'ye yayılmasına katkı sağlayan öncü belediye başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliğinin de başkanı. Ben geçtiğimiz ay, sadece 6 Aralık günü bundan bir ay önce, Bilecik'te 72. kent lokantamızı açmıştım. 33 günde 36 kent lokantamız daha oldu. Neredeyse her gün bir ya da iki tane kent lokantası açılıyor. Cumhuriyet Halk Partisinin iyi hizmetlerini, hızla yaygınlaştırması, bu hizmetlerin yoğun destek görmesi, milletin memnuniyet anketlerinde CHP'li belediyelere rıza göstermesi, daha büyük destek vermesi, 'Bugün seçim olsa' sorularında Cumhuriyet Halk Partisini birinci parti olarak ifade etmesi Sayın Erdoğan'ın kimyasını bozuyor."

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        Cumhuriyet Halk Partisinin hiçbir zaman sığınmacı düşmanı olmadığını ama sığınmacı yaratan politikaların düşmanı olduğunu, sığınmacı yaratan siyasete ve siyasetçilere itiraz ettiğini aktaran Özel, geçici sığınmacı statüsünün hukuki altyapısının kalmadığını savunarak, "Elbette bugün zorla değil ama bir takvim içinde, hızla ve hep birlikte gitmelerinin hazırlığı yapılmalıdır." dedi.

        Özel, daha önce Ereğli'ye il olma sözü verdiğini hatırlatarak, iktidar olurlarsa 83 plakayla Ereğli'nin il olması için gereken çalışmaları başlatacağını söyledi.

        Emekli maaşını çeyrek altınla ve Konya'nın bamya çorbasıyla kıyaslayarak vatandaşın alım gücünün düştüğünü anlatan Özel, şunları kaydetti:

        "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki 'Emekli için geçim haktır, bir asgari ücret şarttır.' Şimdi çare artık bu iktidara kırmızı kartı göstermeye geldi. Emekliler, bu iktidar size bu sefalet maaşını verirse hep birlikte meydan meydan, sokak sokak mücadeleye var mısınız? Sayın Erdoğan, bu emeklinin alnının teri bu millet için aktı, gözünün nuru bu millet için aktı, bu dirsekler bu millet için çürüdü, o eller bu millet için nasır tuttu. Şimdi o nasırlı erleri, boş çevirirsen sana kırmızı kartı göstereceğiz."

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        Özel, partisinin ilçe başkanlığını ve esnafı ziyaret ettikten sonra Ereğli Belediye Başkanı Ümit Akpınar ve vatandaşlarla makamında bir süre görüştü.

        Özgür Özel'e programında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, PM üyesi Ali Abbas Ertürk, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, bazı milletvekilleri eşlik etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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