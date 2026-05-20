Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Özenle büyüttüğü kuzusu 'Abbas' yoldaşı oldu

        Özenle büyüttüğü kuzusu 'Abbas' yoldaşı oldu

        Trabzon'da 52 yaşındaki restoran işletmecisi Ercan Yıldırım, kendisine hediye edilen ve besleyip, büyüterek 'Abbas' adını verdiği kuzusunu yanından ayırmıyor. Sokakta yürürken kendisine eşlik eden 6 aylık kuzu 'Abbas'ın, iş yerinin maskotu haline geldiğini anlatan Yıldırım, "Beni annesi sanıyor, peşimden hiç ayrılmıyor. Burada büyüdü, müşterilerimiz de onu besledi. Onunla vakit geçirmek, çocuklara bile terapi gibi geliyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 09:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Abbas' yoldaşı oldu

        Yomra ilçesinde balık restoranı işleten Ercan Yıldırım'a, arkadaşı tarafından kuzu hediye edildi.

        Yıldırım, ikiz doğduğu ve annesinin yeterince bakamadığı için çelimsiz kaldığını gördüğü kuzuyu, işletmesinin yanında hazırladığı kulübede büyütmeye başladı.

        Yıldırım ve ailesi, zaman içerisinde güçlü bağ kurup, elleriyle özenle beslediği kuzuya 'Abbas' adını verdi.

        Restoranda müşterilere servis yaparken bile Yıldırım'ın peşinden ayrılmayan 6 aylık kuzu işletmenin maskotu haline geldi. Sahibinin ardından sokaklarda yürüyen, değirmene yem almaya giderken dahi Yıldırım'a eşlik eden 'Abbas', müşterilerin yanı sıra çevredekilerin de ilgi odağı oldu.

        REKLAM

        "İŞLETMEMİZİN MASKOTU OLDU"

        Havaların ısınmasıyla yaylaya göndermek zorunda kalacağı kuzusuyla ayrılacak oluşunun kendisini üzdüğünü söyleyen Ercan Yıldırım, "Ramazan ayından 1 ay önce bir arkadaşım bana kuzu hediye etti. İkizi varmış, annesi ona bakamayınca biraz zayıf kalmıştı. Benle bir güzel sütlerle besledim, büyüttüm. İşletmeme getirdim burada bakıyorum. Şu anda 6 aylık. Kurban Bayramı'ndan sonra da yaylaya gidecek. Bence burada da mutlu ama ona uygun olan bir doğa var ve daha mutlu olacak. İşletmemizin sembolü ve maskotu oldu. İnsanlar gelip seviyorlar. Abbas ile merhabalaşıyorlar. İyi de bir ortam oluşmuş oldu. Beni annesi sanıyor, peşimden hiç ayrılmıyor. Burada büyüdü, müşterilerimiz de onu besledi. Onunla vakit geçirmek, çocuklara bile terapi gibi geliyor. Abbas'ı görmek için buraya gelenler dahi var" diye konuştu.

        "ÇOK ALIŞTIK, KUZU SEVGİSİ BAŞKAYMIŞ"

        Kuzuya çok alıştığını ve severek baktığını belirten Yıldırım, "Nereye gidersek peşimden geliyor. Servis yaparken bile hemencecik yanımda bitiveriyor. Zaman zaman sokaklara çıkıyoruz. Değirmene yem almaya da gidiyoruz. Abbas sonuçta bir hayvan, ürkebilir diye sakınıyoruz. Gideceği için üzülüyoruz; çünkü ona alıştık. Hayvan sevmek iyi bir duygu; kuzu bakmak da güzel bir şey. Bizlere de değişiklik oldu. Herkes kedi köpek bakabilir ama bir kuzuyu büyütmek güzel. Görenler de şaşırıyor. Abbas ilgi çekiyor. Normalde işletmemin etrafındaki kedileri besliyordum. Kedileri de çok seviyorum. Evde bir kedim var ama bir Abbas'ım, kuzum yoktu. Arkadaşım hediye edince kuzu sevgisi çok başka geldi. Nasıl ayrılacağız bilemiyoruz. Ellerimde büyüttüm. 'Biberonla onu yedirince doymuş mudur?' diye düşünüyordum. Zamanla yem yemeye başladı. Bir kuzuyu ellerinle yedirmek başka bir duygu. Herkesin yaşamasını isterim. Bana çok alıştı. Bayağı akıllı bir kuzu ve çok güzel" dedi.

        "CANIMIZ, CİĞERİMİZ OLDU"

        Yıldırım'ın eşi Dilek Yıldırım da sıcak hava nedeniyle Kurban Bayramı'nın ardından geçici olarak yaylaya gönderilecek olan kuzularından ayrılacakları için üzüldüklerini söyledi. Dilek Yıldırım, "'Kedinin, köpeğin olduğu yerde kuzu neden olmasın' dedik. İşletmemizin maskotu oldu. Gelenler de onu çok seviyor; canımız, ciğerimiz oldu. Yayla zamanı geldi, hava sıcak olacağı için buralarda duramaz. Yayla dönüşü yine yanımıza alacağız onu. Gideceği için üzülüyorum. İsmini 'Abbas' koyduk, daha sonra dişi olduğunu anladık ama ismini değiştirmedik. Böyle de sevildi. Eşime de teşekkür ediyorum hayvan sevgisi olduğu için. Herkes onu çok benimsedi. Bakabileceğimiz hayvanlar olsun yine bakarız, yeter ki dost olsun, can olsun" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu; 1 gözaltı

        Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu; 1 gözaltı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        Putin ve Xi bir arada
        Putin ve Xi bir arada
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        "Düet süreci sıkıntılı geçti"
        "Düet süreci sıkıntılı geçti"
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        "Son derece endişe verici"
        "Son derece endişe verici"
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası