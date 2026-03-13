Özer Çak yazdı: Çekirge ikinci kez sıçrayamadı!

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında son dakikalarda bulduğu galibiyetle nefes aldıktan sonra bu kez Süper Lig’in dibine demir atan Fatih Karagümrük karşısına çıktı. Kağıt üzerinde sarı-lacivertliler için rahat geçmesi beklenen bir karşılaşmaydı. Ancak ilk düdükle birlikte sahadaki tablo, beklentilerin çok uzağındaydı. Daha maçın başından itibaren oyuna istediği gibi hükmedemeyen Fenerbahçe, eski oyuncusu Bartuğ Elmaz’ın golüyle geriye düştü. İlk yarının uzatma dakikalarında Serginho’nun attığı gol ise şoku daha da büyüttü.

İlk 45 dakika Fenerbahçe adına adeta bir kabus gibiydi. Şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın ligin son sırasında yer alan bir rakip karşısında yalnızca 0.32 gol beklentisi üretmesi, buna karşılık kendi kalesinde 1.31 gol beklentisi görmesi tabloyu zaten net biçimde özetliyordu. Üstelik Karagümrük adına Larsson’un Yiğit Efe ile girdiği pozisyonda yerde kalması durumunda verilecek bir penaltıya da kimse itiraz etmeyebilirdi. Yani Fenerbahçe açısından ilk yarının yalnızca 2-0 geride tamamlanması bile bir bakıma şans sayılabilecek bir senaryoydu.

Karşılaşmada cezası nedeniyle saha kenarında bulunamayan teknik direktör Domenico Tedesco’nun talimatlarıyla Fenerbahçe ikinci yarıya radikal bir hamleyle başladı. Sarı-lacivertliler devre arasında dört oyuncu değişikliğine gitti. Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkarken; Archie Brown, Anthony Musaba, Marco Asensio ve Dorgeles Nene sahaya dahil oldu. Ancak bu değişiklikler, sahadaki tabloyu düzeltmekten çok teknik heyetin maç öncesi tercihleri ve sonrasında gelen panik hamleleri üzerine yeni tartışmalar doğurdu.

Elbette kadrodaki eksikler Fenerbahçe’yi zorluyor. Ancak ligin son sırasında bulunan bir takıma karşı sahaya savunma yönü ağır basan dört orta saha oyuncusuyla çıkmak, hücum üretkenliğini baştan sınırlayan bir tercih olarak öne çıktı. Zaten haftalardır savunma hattında alarm veren bir takımın bu denli temkinli bir orta saha kurgusuyla maça başlaması, hücum organizasyonlarının da doğal olarak tıkanmasına yol açtı.

İkinci yarıda yapılan değişiklikler de Fenerbahçe’nin aradığı üretkenliği getiremedi. Sarı-lacivertliler 90 dakika boyunca rakip kalede ciddi bir baskı kurmakta zorlandı ve maçı yalnızca üç isabetli şutla tamamladı. Bu şutların hiçbiri de kaleci açısından ciddi bir tehdit oluşturmadı. Gol yollarındaki tıkanıklık ise devre arasında En-Nesyri’nin gönderilmesine rağmen yerine net bir santrfor transfer edilmemesiyle daha da belirgin hale geldi. Fenerbahçe’nin 48 orta açtığı bu karşılaşmada sadece üç isabet yakalayabilmesi, hücumdaki plansızlığın en çarpıcı göstergelerinden biriydi.

Sonuç olarak sahada oyun planı netleşmemiş, çözüm üretemeyen ve elindeki tüm hücum silahlarını kullanarak maçı çevirebileceğini düşünen bir Fenerbahçe görüntüsü vardı. Üstelik En-Nesyri gibi iyi kafa vuruşu yapan santrforu gönderdikten sonra yerine benzer bir profil koyamayan bir takımın 48 orta açıp bundan sonuç alamaması da ironinin en net örneğiydi.

Bu mağlubiyetle birlikte Fenerbahçe için ligdeki tablo da büyük ölçüde netleşmiş oldu. Samsunspor karşısında son dakikada gelen galibiyet bir kez daha “belki…” dedirtmişti. Ancak o meşhur deyim bir kez daha hatırlattı kendini; Geçtiğimiz hafta Samsunspor karşısında bir kez sıçrayan çekirge ikinciyi başaramadı. Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutları bu sonuçla birlikte büyük ölçüde sona ererken sarı-lacivertlilerin elinde kalan tek hedef artık Türkiye Kupası olarak görünüyor.