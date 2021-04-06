Özgecan'ın ailesinden çirkin saldırıya suç duyurusu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaÖzgecan'ın ailesinden çirkin saldırıya suç duyurusu! - Haberler
ABONE OL

Özgecan'ın ailesi sosyal medyada kızlarına hakaret eden kişiye suç duyurusunda bulunacak

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce okuldan eve gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın (19) ailesi, sosyal medya üzerinden Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk ve kızlarına hakaret içerikli söylemlerde bulunduktan sonra tutuklanan A.Ş., hakkında suç duyurusunda bulunacak. Baba Mehmet Aslan, "Bu cehalet bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bunun hakkında uzun konuşmaya ihtiyaç yok. Hiçbir küfür, hiçbir cehalet kızımın nuruna ve kızımın cennet mekanına ulaşamaz" dedi.

Özgecan'ın ailesinden çirkin saldırıya suç duyurusu! - Haberler
Özgecan'ın ailesinden çirkin saldırıya suç duyurusu!
0:00 / 0:00
DHA

Sosyal medyada 'Sapık Alihan' kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımlarla büyük tepki toplayan A.Ş., Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince Kağıthane'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.Ş., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖZGECAN'IN AİLESİ SUÇ DUYURUSU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

A.Ş.'nin sosyal medyadaki paylaşımlarına tepki yağarken, Özgecan Aslan'ın ailesi suç duyurusunda bulunmak için harekete geçti. A.Ş. hakkında, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunacaklarını belirten baba Mehmet Aslan, "Bu cehalet bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bunun hakkında uzun konuşmaya ihtiyaç yok. Bir cahil. Hiçbir küfür, hiçbir cehalet kızımın nuruna ve kızımın cennet mekanına ulaşamaz. Fakat sinek küçük olsa da mide bulandırıyor.

Sadece kımızın manevi şahsına yapılan bir hakaret değil, aynı zamanda Türk bayrağına da yapılan bir hakaret söz konusu. Sosyal medya kullanıcılarına çok teşekkür ediyorum. Büyük tepki gösterildi. Savcılık makamı videoyu hazırlayan kişiyi tutuklamış. İçeride tez zamanda aklanın başına geleceğini inanıyorum. Avukatlarımız bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak. Şunu söylemek istiyorum, 'Azan zamanın vardır belası'. İllaki kim azıyorsa belası tez zamanda verilecektir. Sosyal medya kullanmadığım için medya aracılığı ile haberim oldu. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kafeler kapandı mı? Kafeler ne zaman kapanacak?
GÜNDEMKafeler ne zaman kapanacak?
Dünyadaki dolar milyarderi sayısı arttı
GÜNDEMDünyadaki dolar milyarderi sayısı arttı
Dezenfektan abdesti bozar mı? Diyanet açıkladı: Dezenfektan, kolonya abdesti bozar mı?
GÜNDEMDezenfektan abdesti bozar mı?
Adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı? Adet öncesi ve sonrası lekelenme, akıntı orucu bozar mı?
GÜNDEMAdet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı?
SON DAKİKA! Bursa'da 'yok artık' dedirten olay! Arızalanan aracı şoförsüz çektiler
GÜNDEMTrafikte şaşkına çeviren görüntü!
SON DAKİKA: Kocaeli'de yaşlı çift 4 saat arayla koronaya yenildi - Haberler
GÜNDEMKahreden veda! 4 saat arayla koronaya yenildiler
Balgam yutmak orucu bozar mı? Tükrük yutmak orucu bozar mı?
GÜNDEMBalgam yutmak orucu bozar mı?
SON DAKİKA! İstanbul'da Hukuk bürosuna saldırı! Ölü ve yaralılar var
GÜNDEMHukuk bürosuna saldırı! Ölü ve yaralılar var
KORKUNÇ! Son dakika: Acı olay! Terasta babasına yardım ediyordu
GÜNDEMAcı olay! Terasta babasına yardım ediyordu
Ulaştırma Bakanlığı 130 işçi alımı yapacak! Ulaştırma Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartla
GÜNDEMUlaştırma Bakanlığı 130 işçi alımı yapacak!