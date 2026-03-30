Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer'in paylaştığı, 76'ncı Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 'Altın Ayı En İyi Film Ödülü'ne layık görülen 'Sarı Zarflar' gösterime girdi. Sahneledikleri oyunun galasının ardından siyasi baskılar nedeniyle işlerini kaybeden sanatçı bir çiftin hikâyesini konu alan filmin galası önceki akşam Galata İstanbul Modern Sanat Merkezi'nde yapıldı.

"O KONU ORAYA AİTTİ"

Özgü Namal, Berlinale'de düzenlenen söyleşide, filmin Türkiye'de çekilmemesiyle ilgili soruya "Bu Türkiye'de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir film değil. Almanya'da çekilmesi zorunluluk değil, tercih" yanıtını vermiş ve uzun süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, galada konuyla ilgili sorular üzerine "Türkiye'mizde herhangi bir şey çekilemez değil. O konu oraya aitti. Geçmiş geçmişte kaldı, bugüne bakalım" ifadelerini kullandı.

"HEYECANLIYIZ"

Namal, "Heyecanlıyız. Uzun zaman sonra bir sinema filminde yer almak beni heyecanlandırdı" dedi. Tansu Biçer ise, "Filmi seveceksiniz. Hiç abartmıyorum güzel bir film oldu. Tüm dünyayı ilgilendiren bir meseleyi anlattık" açıklamasını yaptı.

Özgü Namal'a, gösterimde Ahmet Serdar Oral ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elem Su Oral eşlik etti.

Özgü Namal ve kızı Elem Su

Özgü Namal'ın 2014 yılında nikâh masasına oturduğu reklamcı Ahmet Serdar Oral, 2020'de Muğla Köyceğiz'de geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetmişti. İkilinin Nefes adında bir çocukları daha bulunuyor.