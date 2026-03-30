Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özgü Namal'a galada kızı Elem Su eşlik etti

        Özgü Namal'a galada kızı eşlik etti

        Senarist İlker Çatak'ın 76'ncı Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanan filmi 'Sarı Zarflar'ın galası gerçekleşti. Gecede Özgü Namal'a kızı Elem Su eşilik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2026 - 15:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galada kızı eşlik etti

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer'in paylaştığı, 76'ncı Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 'Altın Ayı En İyi Film Ödülü'ne layık görülen 'Sarı Zarflar' gösterime girdi. Sahneledikleri oyunun galasının ardından siyasi baskılar nedeniyle işlerini kaybeden sanatçı bir çiftin hikâyesini konu alan filmin galası önceki akşam Galata İstanbul Modern Sanat Merkezi'nde yapıldı.

        İlker Çatak
        İlker Çatak

        "O KONU ORAYA AİTTİ"

        Özgü Namal, Berlinale'de düzenlenen söyleşide, filmin Türkiye'de çekilmemesiyle ilgili soruya "Bu Türkiye'de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir film değil. Almanya'da çekilmesi zorunluluk değil, tercih" yanıtını vermiş ve uzun süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, galada konuyla ilgili sorular üzerine "Türkiye'mizde herhangi bir şey çekilemez değil. O konu oraya aitti. Geçmiş geçmişte kaldı, bugüne bakalım" ifadelerini kullandı.

        REKLAM
        Özgü Namal
        Özgü Namal

        "HEYECANLIYIZ"

        Namal, "Heyecanlıyız. Uzun zaman sonra bir sinema filminde yer almak beni heyecanlandırdı" dedi. Tansu Biçer ise, "Filmi seveceksiniz. Hiç abartmıyorum güzel bir film oldu. Tüm dünyayı ilgilendiren bir meseleyi anlattık" açıklamasını yaptı.

        Özgü Namal'a, gösterimde Ahmet Serdar Oral ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elem Su Oral eşlik etti.

        Özgü Namal ve kızı Elem Su
        Özgü Namal ve kızı Elem Su

        Özgü Namal'ın 2014 yılında nikâh masasına oturduğu reklamcı Ahmet Serdar Oral, 2020'de Muğla Köyceğiz'de geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetmişti. İkilinin Nefes adında bir çocukları daha bulunuyor.

        #özgü namal
        #Elem Su Oral
        #Tansu Biçer
        #Sarı Zarflar
        #İlker Çatak
