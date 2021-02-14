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Özgün'den 14 Şubat hediyesi

Sanatçı Özgün, "En Güzeli" şarkısının akustik versiyonunu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladı. Özgün'ün En Güzeli (Akustik) şarkısı, tüm dijital platformlarda yerini aldı

Özgün'den 14 Şubat hediyesi - Magazin haberleri
Özgün'den 14 Şubat hediyesi
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HABERTURK.COM

Sanatçı Özgün, "En Güzeli" şarkısının akustik versiyonunu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladı. 8 yıl önce eşi Nida Uğurlu'ya evlilik teklifi ettiği "En Güzeli" şarkısının akustik versiyonunu sevgililere armağan eden Özgün, düzenlemesini Onur Koç'un yaptığı şarkının yeni versiyonunu dinleyicilerle buluşturdu.

Şarkıya Burak Sesli yönetmenliğinde çekilen samimi ve doğal görüntülerden oluşan klip, yeni versiyonun oluşum ve çalışma anlarını izleyiciye sundu.

Özgün'ün En Güzeli (Akustik) şarkısı, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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