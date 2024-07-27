Özgür Özel'den hükümete çağrı

CHP Genel Başkanı Özel, Gemlik Belediyesi binasının önünde gerçekleştirilen halk buluşmasında, Gemlik'te ilk ve en önemli gündemlerinin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.

Depremin sürekli kendisini hatırlattığını belirten Özel, kentsel dönüşümün bir belediye başkanının belediyenin kıt imkanlarıyla başaracağı bir iş olmadığını kaydetti.

Özel, kentsel dönüşümde merkezi yönetimin kanuni düzenlemeler yaparak, uzun vadeli faizsiz ya da çok düşük faizli kredilerle ve kamu destekleriyle kolaylaştırıcı bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

"MİLLETİN KARŞISINDA DEĞİL, YANINDA YER ALIN"

Yurt dışından buldukları kaynakların onaylanmadığını öne süren Özel, "Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; başta kentsel dönüşüm olmak üzere, belediyelerimizin yurt dışından, Dünya Bankasından, çok uluslu yapılardan bulduğu ya da kendi gayretleriyle finans şirketlerinden, bankalardan bulduğu kredileri onaylamamazlık yapmayın. 'Hizmet yaptırmayacağız' derken depremin karşısında bu milleti çaresiz bırakmaya bile yeltenecek bir kalpsizlik yapmayın. Bu işleri bırakın. Partizanlık yapmayın. Milletin karşısında değil, yanında yer alın." ifadesini kullandı.

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Özel, kentsel dönüşüme destek kanunlarının, dönüşüm için uygun faizli kredilerin çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümeti kentsel dönüşüm konusunda samimi, gayretli olmaya, bu işi parti işine dönüştürmemeye, partizanlık yapmamaya davet ediyorum. Apartman çökünce, Azrail gelince AKP'li, CHP'li ayırıyor mu? O zaman sen de ayırmayacaksın. Deprem olduğunda Azrail, AFAD, partisini ayırmaz. Küçücük bebeklerin, yaşlıların, hastaların partisi olmaz." diye konuştu.