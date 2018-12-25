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Sarı-Lacivertliler, özellikle maçta kırmızı kart gören Neustadter'e yüklenirken sosyal medyada ağır eleştirilerde bulundular. Neustadter, tepkilerin ardından "Kötü zamanlamaydı. Ancak maçla ilgisi yok. Eğer sizi üzdüysem özür dilerim. Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Ben de Fenerbahçe'yi seviyorum ve her zaman bu kulüp için savaşacağım" mesajıyla özür dilese de taraftarın öfkesi dinmedi. İşte o paylaşımlar: