Antalyaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalarak Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 3 yıldızın uçakta çektirdiği fotoğraf tepkileri neden oldu.
Kanarya'nın tecrübeli stoperi Martin Skrtel'in Instagram hesabından paylaştığı ve Noel için kutlama mesajı bulunan karede Islam Slimani ve Roman Neustadter de yer alırken oyuncuların kötü sonuçlara rağmen keyifli gözükmesi taraftarın tepkisini çekti.
Sarı-Lacivertliler, özellikle maçta kırmızı kart gören Neustadter'e yüklenirken sosyal medyada ağır eleştirilerde bulundular. Neustadter, tepkilerin ardından "Kötü zamanlamaydı. Ancak maçla ilgisi yok. Eğer sizi üzdüysem özür dilerim. Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Ben de Fenerbahçe'yi seviyorum ve her zaman bu kulüp için savaşacağım" mesajıyla özür dilese de taraftarın öfkesi dinmedi. İşte o paylaşımlar:
"Bu atılan fotoğraf Fenerbahçe taraftarına açık ve net ihanettir. Başka bir açıklaması olamaz."
"Roman Neustadter gülüyor, biz de uyku uyuyamıyoruz!"
"Antalyaspor- Fenerbahçe maçında Fenerbahçe için söylenebilecek tek güzel gelişme Hem Roman Neustadter hem de Islam Slimani’nin ikinci yarının ilk haftasında Bursaspor’la oynanacak olan maçta kart cezalısı olmalarıdır."
"Evet üzülen sadece biziz Fenerbahçe taraftarı. Gülerken ağzı kulaklarına varan arkadaş daha 2 saat önce kırmızı kart görüp takımı 10 kişi bırakan Roman Neustadter!"
"Gidin Noel'inizi kutlayın, geri dönmeyi de düşünmeyin!"
"Skrtel için belki bir yıl daha kalmalı demiştim ama artık sende git!"
"En yakın rakibine 10 puan fark atarak devreyi lider kapatan takımımızın taş gibi stoperleri Skrtel, Neustadter ve gol kralı oyuncusu Slimani’den yılbaşı story’si!"
"Ben puan tablosuna bakmaktan utanıyorum ama Skrtel o fotoğrafı paylaşmaktan utanmıyor!"
"Skrtel bu nasıl bir paylaşım."
"Milyonlarca taraftarın içi kan ağlarken Skrtel'den pişkinlik tablosu"
"Skrtel, oynadığın futbolun hatrına sana kızamıyorum ama böyle bir günde bu paylaşım yapılmaz."
"Takım 17. sıradayken böyle bir paylaşım kabul edilemez."
"Hiç düşünmeden hepsini kovun!"
"Yanlış zamanda paylaşım, kimse bunu hoş görmesin. O resmi paylaşmasa ne olur!"
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