26 yılını Hazine Müsteşarlığı'nda üst düzey görevlerde geçiren Hazine eski Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız'ın "Hazine ve Kamu Finansmanı-Devlet Neden ve Nasıl borçlanır" adlı kitabı yayımlandı. Kitabı yazarken kendi kendine "Devletin borcu olsa ne olur?" diye sorduğunu anlatan Özyıldız, bu soruyu sorduğunda Cemal Paşa'nın Falih Rıfkı Atay'a söylediği o meşhur sözün aklına geldiğini belirtiyor. 1. Dünya Savaşı'nda Halep, Filistin, cephelerinin mağlup komutanı Cemal Paşa'ya 'Paşam bu harbe niçin girdik' diye sorulduğunda cevap şöyledir: "Aylık vermek için! Hazine tamtakırdı. Para bulabilmek için ya bir tarafa boyun eğmeli ya öbür taraf ile birleşmeli idik." Özyıldız bu cevabın kendisini derinden etkilediğini kaydederek "Bir devletin bu hale düşmesinin ne kadar korkunç olduğunu anlayabilmek için benzeri günleri yaşamak gerekmez" diyor.

ARTAN BORCUN SOSYO-POLİTİK SONUÇLARI

Özyıldız'ın bugünü anlatırken okuyucuyu yarın ne olacağını düşünmeye götüren kitabında politikacıların vergi yerine oy kaybı yaşamamak için borç aldığı ifade edilerek kamu borçlanmasının aynı zamanda bir kaynak aktarımı olduğunun altı çiziliyor. Bugünkü neslin gelecek neslin gelirine el koyup harcadığı gerçeği dile getiriliyor. Özyıldız özellikle Sovyet sisteminin çökmesinin ardından devletlerin borçlanma eğiliminin arttığına, bunun sonucunda ülkelerdeki sosyo-politik dengelerin değiştiğine, ülkelerin alacaklılarının isteklerini öne çıkaran politikalar ürettiğine işaret ediyor.

'OKUMAYAN ÇOK ŞEY KAÇIRIR'

Kitaba önsöz yazan Prof. Dr. Bilsay Kuruç, kitabı öğretici, düşündürücü ve ufuk açıcı olarak nitelendiriyor. Nadir bir mesleki birikim ile iç içe olgunlaşmış bir düşünce kapasitesinin ürünü olan kitap için Kuruç, "Eğer iktisat, maliye, finans dünyasının mensubu, meraklısı değilseniz ve kitabı şöyle bir karıştırmakla yetinirseniz, yetinir de okumaya niyetlenmezseniz çok şey kaçıracaksınız" diyor.

HAKAN ÖZYILDIZ KİMDİR?

Özyıldız 1956 Nisan ayında Bursa'da doğdu. Babası astsubay, annesi ise ev kadınıydı. Aile, Gelibolu, Erzurum tayinlerinden sonra 1966 yılında Ankara'ya geldi. Özyıldız sırasıyla Karşıyaka Celayir İlkokulu, Demetevler orta okulu, Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirdi. AÜ SBF (Mektebi Mülkiye'den) 1977 yılında mezun oldu. 1984-85 yıllarında ABD Boston'da Northeastern Üniveritesinde lisans üstü eğitim aldı.

1978 Haziranında Uzman Yardımcısı olarak başladığı Hazine'deki kariyer yolculuğu, Banka ve Kambiyo, KİT ve Kamu Finansmanı Genel Müdürlüklerinde daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak devam etti. Hazine'yi Cenevre ve Londra'da temsil etti. 2001 yılında Krizden önce müsteşar yardımcısı oldu, 2003 Ekiminde emekliye ayrıldı.

Emekli oluktan sonra uzun süre özel bir bankada danışmanlık yaptı. Mülkiye'de yarı zamanlı ders veriyor.