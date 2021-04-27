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P&G’nin ilk girişimi 2 milyon genci hedefliyor

Gençlerin dilinden anlamak mottosuyla 2014’te hayata geçirdiği mobil uygulama Banabak ile 1.6 milyon kişiye ulaşan P&G, daha fazla gence dokunmak için markanın bütün süreçlerini yeniden tasarladığını duyurdu. Banabak’ın yeni hedefi 2 milyon gence ulaşmak olarak açıklandı

P&G’nin ilk girişimi 2 milyon genci hedefliyor
HABERTURK.COM

Temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketi P&G’nin, Türkiye’de gençlerle sinerji yakalayıp onların beklentilerini anlamak ve bu doğrultuda gençlere fırsatlar sunmak için 2014’te hayata geçirdiği mobil uygulaması Banabak, 1.6 milyon genç kullanıcıya ulaştı.

Uygulamayı daha yaygın hale getirip daha fazla gencin kampanya ve avantajlardan yararlanması için Banabak’ın tüm süreçlerini yeniden tasarlayıp gençleştiren P&G'nin, bu şekilde hem erişimini artırmayı hem de yaptığı iş birlikleriyle daha fazla gence dokunmayı hedeflediği kaydedildi.

P&G’nin Türkiye’deki ilk start up’ı olma özelliği taşıyan, 30 yaş altı gençlerin hedeflendiği Banabak uygulamasının, orta ve üst düzey kitleyi hedef alan sadakat programlarından ayrıştığı ve gençlere istedikleri ve ihtiyaç duydukları kampanyalar sunduğu bildirildi.

Yenilenen arayüzüyle gençlerin çeşitlendirilen ödüllere ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefleyen Banabak'ın relansmanla birlikte 2 milyon gence ulaşmayı ve 340 bin olan aktif kullanıcı sayısını ise 500 bine çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya CMO’su ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Yaprak, 2014 yılında bir gençlik hareketi olarak başlatılan Banabak’ın, bugün gençleri anlamak için çok önemli bir kaynak görevi gördüğünün altını çizerek, "Dolayısıyla biz de onlardan aldığımız bu verilerle, telekomünikasyon, bankacılık ve perakende sektöründe kullanılan teknoloji ve veri analitiği yetkinliklerini P&G markaları için entegre edip, bire bir kitlesel pazarlamanın kapılarını açıyoruz ve böylece tüketicilerimize markalarımızla olan ilişkisinden her daim memnun kaldıkları bir deneyim yaşatmış oluyoruz" diye konuştu.

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