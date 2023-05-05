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P ile başlayan kız isimleri, anne-baba adaylarının en çok tercih ettiği isimlerden oluşan zengin bir içerik sunar. Son zamanlarda siz de P harfi ile başlayan kız bebek isimlerini merak ediyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

P ile Başlayan Kız İsimleri

P harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları, anne-baba olmaya hazırlanan çiftler için en sık araştırılan konular arasındadır. Pelin, Pınar, Pera ve Peri gibi pek çok popüler isme sahip olan bu kategoride anlamlı ve güzel isimler bulunmaktadır. Eğer siz de P ile başlayan kız bebeği isim önerilerine göz atmak istiyorsanız en doğru adrestesiniz.

P Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Pakize : Halis, saf, temiz kişi

: Halis, saf, temiz kişi Pamira : Orta Asya’da bir yayla adı

: Orta Asya’da bir yayla adı Pamuk : Pamuk kadar uysal ve yumuşak olan

: Pamuk kadar uysal ve yumuşak olan Papatya : Beyaz yapraklı, ortası sarı renkte olan bahar çiçeği, kır çiçeği

: Beyaz yapraklı, ortası sarı renkte olan bahar çiçeği, kır çiçeği Parla : Daima ışık saç, kendini tanıt, başarınla ün sal anlamında

: Daima ışık saç, kendini tanıt, başarınla ün sal anlamında Paye : Rütbe, derece

: Rütbe, derece Pelin : Tıpta kullanılan bir bitki türü, yapraklarında ıtırlı ve acı bir madde bulunan bitki

: Tıpta kullanılan bir bitki türü, yapraklarında ıtırlı ve acı bir madde bulunan bitki Pembe : Beyaz ve kırmızının karışımından çıkan renk

: Beyaz ve kırmızının karışımından çıkan renk Perçem : 1) Saçın önlerinin kısa kesilmesi, kakül. 2) Bayrak ve mızrak gibi şeylerin başlarında bulunan püskül.

: 1) Saçın önlerinin kısa kesilmesi, kakül. 2) Bayrak ve mızrak gibi şeylerin başlarında bulunan püskül. Peren : Ülker yıldızı

: Ülker yıldızı Peri : 1) Doğaüstü güçlere sahip olan dişi varlık. 2) Güzel, zarif ve alımlı kadın.

: 1) Doğaüstü güçlere sahip olan dişi varlık. 2) Güzel, zarif ve alımlı kadın. Perihan : Perilerin başı olan, perilerin kraliçesi ya da sultanı

: Perilerin başı olan, perilerin kraliçesi ya da sultanı Perin : Gönül tokluğu

: Gönül tokluğu Perran : Uçucu olan, uçan

: Uçucu olan, uçan Pervin : 1) Ülker yıldızı, Süreyya. 2) Gül kadar güzel.

: 1) Ülker yıldızı, Süreyya. 2) Gül kadar güzel. Petek : Arıların bal yaptığı göz, yuva

: Arıların bal yaptığı göz, yuva Perize : 1) Ateşte pişen ekmek. 2) Kırmızı altın.

: 1) Ateşte pişen ekmek. 2) Kırmızı altın. Pınar : Kaynak suyu, suyun kaynayarak çıktığı nokta

: Kaynak suyu, suyun kaynayarak çıktığı nokta Pırıl : Çok parlak olan, göz kamaştırılan, pırıltılı

: Çok parlak olan, göz kamaştırılan, pırıltılı Piraye : Ziynet, süs

: Ziynet, süs Piruze : Mavi renkte olan yarı değerli süs taşı, firuze

: Mavi renkte olan yarı değerli süs taşı, firuze Pürçin: Çok düşünen, düşünmekten öfkesi kabaran