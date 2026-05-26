Paderborn Bundesliga'ya yükseldi, Wolfsburg 30 yıl sonra küme düştü
Almanya Bundesliga play-out finali ikinci maçında Paderborn, uzatmalarda Wolfsburg'u 2-1 mağlup ederek Bundesliga'ya yükseldi. 14. dakikada Joakim Maehle'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Wolfsburg, 30 yıl sonra Bundesliga'ya veda etmiş oldu.
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 09:42
Almanya Bundesliga'da sezonu 16. sırada tamamlayan Wolfsburg ile, play-out'ta karşılaşan Paderborn, normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında rakibini 2-1 mağlup ederek gelecek sezon Bundesliga'da oynamaya hak kazandı.
Paderborn'a Bundesliga'yı getiren golleri 38'de Filip Bilbija ve 100. dakikada Laurin Curda attı. Konuk ekibin tek golünü ise 3. dakikada Dzenan Pejcinovic kaydetti.
Yeşil Beyazlılar'da forma giyen Joakim Maehle, 14. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Wolfsburg, 30 yıl sonra alt lige düştü. Paderborn ise 7 yıl sonra play-out'tan Bundesliga'ya yükselen ilk takım oldu.
