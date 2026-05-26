        Haberler Spor Futbol Almanya Paderborn Bundesliga'ya yükseldi, Wolfsburg 30 yıl sonra küme düştü

        Paderborn Bundesliga'ya yükseldi, Wolfsburg 30 yıl sonra küme düştü

        Almanya Bundesliga play-out finali ikinci maçında Paderborn, uzatmalarda Wolfsburg'u 2-1 mağlup ederek Bundesliga'ya yükseldi. 14. dakikada Joakim Maehle'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Wolfsburg, 30 yıl sonra Bundesliga'ya veda etmiş oldu.

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 09:42
        Paderborn, uzatmalarda Bundesliga'ya yükseldi!

        Almanya Bundesliga'da sezonu 16. sırada tamamlayan Wolfsburg ile, play-out'ta karşılaşan Paderborn, normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında rakibini 2-1 mağlup ederek gelecek sezon Bundesliga'da oynamaya hak kazandı.

        Paderborn'a Bundesliga'yı getiren golleri 38'de Filip Bilbija ve 100. dakikada Laurin Curda attı. Konuk ekibin tek golünü ise 3. dakikada Dzenan Pejcinovic kaydetti.

        Yeşil Beyazlılar'da forma giyen Joakim Maehle, 14. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonucun ardından Wolfsburg, 30 yıl sonra alt lige düştü. Paderborn ise 7 yıl sonra play-out'tan Bundesliga'ya yükselen ilk takım oldu.

