Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Pakistan'da, Hamaney'in öldürülmesiyle başlayan gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi | Dış Haberler

        Pakistan'da, Hamaney'in öldürülmesiyle başlayan gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

        Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesindeki Skardu kentinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pakistan'da sokağa çıkma yasağı

        Dawn gazetesinin haberine göre, Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından Gilgit-Baltistan bölgesinde gösteriler şiddetlendi.

        Bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) ofislerine saldıran göstericiler, okul ve polis karakolunu da ateşe verdi.

        Gilgit-Baltistan polisi, Skardu kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

        Polis, itidal çağrısı yaparak, kamu mallarının korunmasının bütün vatandaşların sorumluluğu olduğunu belirtti.

        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor Haberi Görüntüle

        Bölgedeki tüm yabancı turistlerin güvenli alanlara tahliye edildiği ve bazı yolların güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.

        Gilgit-Baltistan bölgesindeki mağazalar, pazar yerleri ve iş merkezleri kapalı kalırken ticari faaliyetler askıya alındı.

        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum! Haberi Görüntüle
        REKLAM

        Hamaney'in ölümü Pakistan genelinde gösterilere yol açmıştı

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesi, Pakistan'da gösterilere neden olmuştu.

        Karaçi kentinde ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırılarını protesto eden grubun ABD Konsolosluğuna girmeye çalışmasının ardından güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirmiş, 32 kişi yaralanmıştı.

        Başkent İslamabad, Lahor, Peşaver ve Kuetta da ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarına tepki için gösterilere sahne olmuştu. İslamabad'daki gösteriler sırasında protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda en az 2 kişi hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı.

        Gilgit-Baltistan bölgesinde ise göstericilerin Birleşmiş Milletler (BM) ofislerine saldırması sonucu çıkan olaylarda 12 kişinin öldüğü, 80'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Maslak'ta iki iş yerine silahlı saldırı; 14 yaşındaki şüpheli: Husumetim vardı

        MASLAK Atatürk Oto Sanayi'ye gelen 2 şüpheliden biri, tabancayla iki iş yerine silahlı saldırı düzenledi.(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!