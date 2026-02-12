Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Pakistan, dünya gözlem uydusu EO-2'nin başarılı şekilde uzaya fırlatıldığını bildirdi | Dış Haberler

        Pakistan, dünya gözlem uydusu EO-2'nin başarılı şekilde uzaya fırlatıldığını bildirdi

        Pakistan, Çin'de yer alan Yangjiang Kıyı Fırlatma Merkezi'nden dünya gözlem uydusu EO-2'nin başarılı şekilde fırlatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 16:46 Güncelleme: 12.02.2026 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pakistan, dünya gözlem uydusu fırlattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) yetkilileri, fırlatılan uyduya ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, SUPARCO tarafından geliştirilen EO-2 uydusunun, ülkenin dünya gözlem ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme yeteneklerini önemli ölçüde geliştirmek üzere tasarlandığı ifade edildi.

        Uydunun ulusal kalkınma planlaması, doğal kaynak yönetimi, çevre izleme ve kentsel genişlemeyi desteklemek için kritik veriler sağlayacağı belirtilen açıklamada, doğru ve zamanında uydu görüntüleri sağlamanın afet yönetimini, iklim analizini ve stratejik karar alma süreçlerini güçlendireceği kaydedildi.

        Açıklamada, uydunun Çin'in Yangjiang Kıyı Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde fırlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

        Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, uydunun fırlatılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Pakistan'ın Çin Halk Cumhuriyeti ile işbirliği içinde geliştirdiği gelişmiş Dünya Gözlem Uydusu PRSC-EO2'nin başarılı şekilde fırlatılmasıyla elde edilen tarihi dönüm noktası dolayısıyla tüm milletimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Dar, Çin hükümetine "sürekli işbirliği ve sarsılmaz desteği" için teşekkürlerini dile getirerek, iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ortaklığının, uzay teknolojisi de dahil olmak üzere "yeni zirvelere ulaşmaya" devam edeceğinin altını çizdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dilruba'yı öldürüp, 'Yaşaması için ambulans çağırdım' diyen sevgiliye indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis

        BALIKESİR'de kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (22) 4 bıçak darbesiyle öldüren Burak İnci (27), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son savunmasında, "Olaydan sonra ambulansın çağrılmasını da ben istedim. Dönüşü olmayan bir olay" diyen sanığa, c...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zihinsel engelliyi vince asmışlardı... Feci darp ortayı çıktı!
        Zihinsel engelliyi vince asmışlardı... Feci darp ortayı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bizim Çocuklar'ın rakipleri belli oluyor!
        Bizim Çocuklar'ın rakipleri belli oluyor!
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı!
        Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı