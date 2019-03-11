Panagiotis Konstantinidis, Survivor izleyicileri tarafından araştırılıyor. Profesyonel hayatında atletlere özel beslenme uzmanlığı yapan Panagiotis Konstantinidis, kimdir? Panagiotis Konstantinidis kaç yaşında, mesleği ne?

PANAGİOTİS KONSTANTİNİDİS KİMDİR?

Panagiotis Konstantinidis 24 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Atletlere özel beslenme uzmanı olarak çalışıyor. Başlıca uğraştığı spor dövüş sanatları. Hayatında en mutlu olduğu an Balkan Şampiyonası'nda karatede aldığı altın madalya. Kendini hızlı ve yarışçı biri olarak görüyor.