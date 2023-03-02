Panathinaikos Anadolu Efes basketbol maçı için artık geri sayıma geçilmiş durumda. THY EuroLeague'de son iki yılın şampiyonu olan temsilcimiz Anadolu Efes, bu sezon 3. kez üst üste şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Panathinaikos Anadolu Efes basketbol maçı ile ilgili bilgiler...