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        Haberler Spor Basketbol Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'a "basketbol salonlarından bir yıl men" cezası

        Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'a "basketbol salonlarından bir yıl men" cezası

        Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, bir yıl boyunca basketbol salonlarından men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 18:09 Güncelleme:
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        Panathinaikos Başkanı'na bir yıl men cezası!

        Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, yaptığı açıklamalar nedeniyle bir yıl boyunca basketbol salonlarından men edildi.

        Yunanistan basın kuruluşu Sport 24'ün haberine göre Yunanistan Basketbol Federasyonu, Giannakopoulos'u Olympiakos ile oynanan final serisinin 4. maçı sırasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar sonucunda cezalandırdı.

        Haberde men cezasının yanı sıra Giannakopoulos'a 50 bin avro para cezası da verildiği aktarıldı.

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