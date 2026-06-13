Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'a "basketbol salonlarından bir yıl men" cezası
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, bir yıl boyunca basketbol salonlarından men edildi.
Giriş: 13 Haziran 2026 - 18:09 Güncelleme:
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, yaptığı açıklamalar nedeniyle bir yıl boyunca basketbol salonlarından men edildi.
Yunanistan basın kuruluşu Sport 24'ün haberine göre Yunanistan Basketbol Federasyonu, Giannakopoulos'u Olympiakos ile oynanan final serisinin 4. maçı sırasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar sonucunda cezalandırdı.
Haberde men cezasının yanı sıra Giannakopoulos'a 50 bin avro para cezası da verildiği aktarıldı.
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