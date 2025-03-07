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        Haberler Spor Futbol Panathinaikos'ta Tete, rekor için geri sayıma geçti! - Futbol Haberleri

        Panathinaikos'ta Tete, rekor için geri sayıma geçti!

        Galatasaray'dan Panathinaikos'a transfer olan Tete bir gole daha katkı sağlaması halinde kariyer rekoru kıracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:05
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        Tete, rekor için geri sayıma geçti!
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        Galatasaray'dan Panathinaikos'a transfer olan Tete, Yunan ekibindeki performansıyla dikkat çekiyor.

        Son olarak Panathinaikos'un Fiorentina ile oynadığı maçta fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcu, kariyer rekoru için geri sayıma geçti.

        Tete, bu sezon Panathinaikos'ta 41 maça çıktı ve 11 gol, 3 asistlik performansla 14 gole katkı sağladı. Tete, daha önce Shakhtar Donetsk döneminde 14 gol katkısı ile kariyer rekoru kırmıştı.

        Panathinaikos'taki performansıyla kariyer rekorunu egale eden 25 yaşındaki futbolcu, bir gole daha katkı sağlaması halinde kariyer rekoru kıracak ve kariyerindeki en skorer sezonuna ulaşacak.

        Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Tete'nin Panathinaikos ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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