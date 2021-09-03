Pandemi ile okul alışverişi listesine o da girdi! Haberler

Pandemi ile okul sepetine bu da girdi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türkiye’de 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala hem veliler hem de öğrenciler okul alışverişi hazırlıklarını tamamladı. Okullar pandemi kuralları kapsamında açılırken, eğitim ve öğretim hayatına dair alışveriş listesi de yeniden şekillendi. Dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcısı Related Digital’in araştırmasına göre; okula dönüş döneminin en popüler ürünü antivirüs yazılımları oldu.

Related Digital’in verileri; elektronik cihazlarda satış esnasında ekstra olarak satılan bazı garanti türlerinde düşüş yaşandığını da gözler önüne serdi. Pandemi öncesinde 3. sırada olan söz konusu ürünler; pandemi sonrasında top 20 sıralamasına dahi giremedi.

ANTİVİRÜS YAZILIMLARINDA YÜZDE 92 ARTIŞ

Online eğitim sırasında öğrencilerin internetten çok sayıda doküman ve uygulama indirmeleri güvenlik önlemlerini de ön plana çıkardı. Bu kapsamda antivirüs yazılımları pandemi ile birlikte en üst seviyelere yaklaştı. 2019 yılında 17. sırada olan antivirüs yazılımları, pandemi sonrasında 5. sıraya yükseldi. Antivirüs yazılımlarının satışlarında ise ortalama yüzde 92 oranında artış yaşandı.

Öğrencilerin online eğitim gereksinimlerini karşılamaları için gerekli olan cihazlar arasında ise tabletler ilk sırada yer aldı. 2019 yılının Eylül-Ekim dönemlerinde satışları oldukça düşük seyreden tabletler, pandemi sonrasında ise telefon ve laptop fiyatlarının fazla olması sebebiyle ebeveynler tarafından daha fazla tercih edilmeye başlandı. Tablete olan ilgi bilgisayar satışlarını dahi geride bıraktı.

KARTUŞ SATIŞLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Şaşırtıcı bir diğer veri ise kartuş satışlarında dikkat çekiyor. Related Digital’in araştırmasına göre; pandemi öncesi dönemde 5. sırada olan kartuş satışları pandemi sonrasında ise 9. sıraya geriledi.

Pandemi döneminde ofislerin evlere taşınmasının ardından çalışanların evlerinde daha çok evrak çıktısı kullanması beklenirken, online dokümanlarla da işlerin yürütülebildiğinin ortaya çıkması kartuş satışlarını etkiledi. Kartuş satışlarında yüzde 50 oranında düşüş yaşandı.

OKUL DÖNEMİNDE ‘GAMING’ HAREKETLİLİĞİ!

Pandemi dönemi ile birlikte internette ve sosyal medyada viral olan “Gaming Setup” Türkiye’de de etkisini gösterdi. Genç bilgisayar oyuncularının odalarına oyuncu ekipmanları almaları tam da okulların açıldığı döneme denk geldi.

Söz konusu ekipmanların satışlarının artışlarında markaların okula dönüş döneminde yaptığı indirimler de önemli bir rol oynadı. Söz konusu ekipmanlar en çok satılan teknolojik ürünler listesinde dahi yokken, pandemiyle birlikte bu ürünler en çok satın alınanlar listesinde 16. sıraya yerleşti.