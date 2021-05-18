Tarihin en kötü düşüşü

Pandeminin sinema sektörüne verdiği zararı, Türkiye ve ABD'nin en yüksek bütçeli filmleriyle karşılaştırırsak kaybın ne ölçüde büyük olduğu daha net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Küresel boyuttaki net zarar ise henüz belli değil.
Türkiye'de son 10 yılın ortalamasıyla bir hesap yapacak olursak 2020'deki kayıp 189.636.112 dolar.
Günümüz kuruyla 1 milyar 500 milyon lira.
Türk sinemasının en pahalı filmi olan 'Fetih 1453'ten günümüzün dolar kuruyla 10 tane daha çekilebilirdi.
Aynı hesapla ABD'de ise kaybın ölçüsü 9.409.301.084 dolar.
Günümüz kuruyla78 milyar lira.
Sadece 2020'de ABD'de yaşanan kayıpla 31 tane 'Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu' filmi çekilebilirdi.
Türkiye'de Son 10 Yılın Hasılatları
* Filmlerin yurt dışı gösterimlerindeki hasılatları dahil.
2010...
Toplam Hasılat: 236.860.134 dolar
Hasılat Birincisi: New York'ta Beş Minare (23.423.390 dolar)
2011...
Toplam Hasılat: 231.985.808 dolar
Hasılat Birincisi: Eyyvah Eyvah 2 (24.792.348 dolar)
2012...
Toplam Hasılat: 228.216.774 dolar
Hasılat Birincisi: Fetih 1453 (35.797.045 dolar)
2013...
Toplam Hasılat: 268.724.281 dolar
Hasılat Birincisi: CM101MMXI Fundamentals (20.922.871 dolar)
2014...
Toplam Hasılat: 269.567.409 dolar
Hasılat Birincisi: Recep İvedik 4 (39.477.906 dolar)
2015...
Toplam Hasılat: 233.667.443 dolar
Hasılat Birincisi: Düğün Dernek 2: Sünnet (25.836.668 dolar)
2016...
Toplam Hasılat: 217.840.540 dolar
Hasılat Birincisi: Osman Pazarlama (9.352.939 dolar)
2017...
Toplam Hasılat: 224.964.383 dolar
Hasılat Birincisi: Recep İvedik 5 (28.952.258 dolar)
2018...
Toplam Hasılat: 169.728.090 dolar
Hasılat Birincisi: Müslüm (13.700.403 dolar)
2019...
Toplam Hasılat: 159.201.441 dolar
Hasılat Birincisi: 7. Koğuştaki Mucize (17.163.660 dolar)
2020...
Toplam Hasılat: 34.439.517 dolar
Hasılat Birincisi: Eltilerin Savaşı (8.613.864 dolar)
Son 10 yılın ortalamasına göre 2020'de Türkiye'deki sinema hasılatındaki düşüş; yüzde 77 oldu.
ABD'de Son 10 Yılın Hasılatları
* Sadece ABD içindeki hasılatlar
2010...
Toplam Hasılat: 10.212.725.554 dolar
Hasılat Birincisi: Oyuncak Hikâyesi 3 (415.004.880 dolar)
2011...
Toplam Hasılat: 10.114.163.687 dolar
Hasılat Birincisi: Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 (381.011.219 dolar)
2012...
Toplam Hasılat: 10.959.623.986 dolar
Hasılat Birincisi: Yenilmezler (623.357.910 dolar)
2013...
Toplam Hasılat: 10.955.610.721 dolar
Hasılat Birincisi: Demir Adam 3 (409.013.994 dolar)
2014...
Toplam Hasılat: 10.436.810.102 dolar
Hasılat Birincisi: Galaksinin Koruyucuları (333.176.600 dolar)
2015...
Toplam Hasılat: 11.099.090.989 dolar
Hasılat Birincisi: Jurassic Dünyası (652.270.625 dolar)
2016...
Toplam Hasılat: 11.373.700.570 dolar
Hasılat Birincisi: Kayıp Balık Dory (486.295.561 dolar)
2017...
Toplam Hasılat: 11.126.177.575 dolar
Hasılat Birincisi: Star Wars: Son Jedi (620.181.382 dolar)
2018...
Toplam Hasılat: 11.610.474.192 dolar
Hasılat Birincisi: Kara Panter (700.059.566 dolar)
2019...
Toplam Hasılat: 11.431.285.744 dolar
Hasılat Birincisi: Yenilmezler: Oyunun Sonu (858.373.000 dolar)
2020...
Toplam Hasılat: 1.422.665.227 dolar
Hasılat Birincisi: Çılgın İkili 3 (206.305.244 dolar)
Son 10 yılın ortalama hasılatına göre 2020'de ABD'deki sinema hasılatındaki düşüş; yüzde 87 oldu.
ABD yapımı filmler, 5 aylık dönemde 504.564.895 dolarlık hasılata ulaştı. Türk filmleriyse Türkiye'de sinema salonlarının kapalı olması, yurt dışında açık olan sinema salonlarında gösterimlerinin tercih edilmemesi nedeniyle 2021'de herhangi bir hasılata sahip değil.
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