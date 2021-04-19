Koronavirüs pandemisi, akıllı telefonların ortalama ekran büyüklüklerinin 6 inçli rakamları geçmesiyle birlikte tüketicilerin gözünde yıldan yıla düşen tablet bilgisayar pazarı için resmen can suyu oldu. Araştırma kuruluşu IDC’nin verilerine göre 2020 yılında küresel tablet pazarındaki satışlar uzun yıllardan sonra ilk artışa geçti.

2019 yılında dünya genelinde toplam 144 milyon adet tablet satılırken, bu rakam 2020’de 164 milyon adede yükseldi. Uzaktan eğitim ve evden çalışma sürecini zorunlu kılan pandemi ile birlikte tablet bilgisayarlara olan talep de artarken, pazar 2014 yılından sonra ilk kez bir yılı büyüme ile kapatmış oldu.

2019 yılında 2012 yılındaki satış adetlerine gerileyen pazarda, geçen yılki büyüme oranı yüzde 13.6 olarak kayıtlara geçti.

HER 3 TABLETTEN BİRİ iPAD

Küresel tablet bilgisayar pazarıda Apple, yıllık 53.2 milyona adetlik satış ve yüzde 32.5’lik pay ile liderliğini korudu. Bu orana pazarda satılan her 3 tablet bilgisyardan birini iPad modelleri oluşturdu.

HANGİ MARKA NE KADAR TABLET SATTI?

Marka 2020 Satış Adedi (milyon) 2020 Pazar Payı 2019 Satış Adedi (milyon) 2019 Pazar Payı Yıllık Büyüme 1. Apple 53.2 32.5% 49.9 34.6% 6.7% 2. Samsung 31.3 19.1% 21.7 15.0% 44.4% 3. Huawei 16.0 9.8% 14.8 10.2% 8.5% 4. Lenovo 14.1 8.6% 8.5 5.9% 66.4% 5. Amazon 14.0 8.5% 13.0 9.0% 7.5% Diğerleri 35.5 21.6% 36.7 25.4% -3.2% Toplam 164.1 100.0% 144.5 100.0% 13.6%

Küresel tablet pazarında Apple’ı 31.3 milyon adetlik satış ve yüzde 19.1’lik pay ila Samsung, 16 milyonluk satış ve yüzde 9.8’lik pay ile Huawei takip etti.

Apple’ın ilk iPad modelini çıkardığı 2010 yılından 2014 yılına kadar çok hızlı ve kesintisiz bir şekilde büyüyen tablet pazarında satışlar o yıldan bu yana sürekli düşüşteydi.

2010-2020 YILLARI ARASINDAKİ TABLET SATIŞLARI

Yıl Satış Adedi (milyon) 2020 164.1 2019 144.5 2018 146.2 2017 163.5 2016 174.9 2015 207.2 2014 230.1 2013 219.9 2012 143.4 2011 71.4 2010 17.4

2014 yılında dünya genelinde toplam 230 milyon adet olan tablet satışları, 2015’te 207 milyona, 2016’da 175 milyona, 2017’de 163 milyona, 2018’de 146 milyona ve 2019’da ise 144 milyona kadar gerilemişti.