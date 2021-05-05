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Pandemi süreci ile birlikte Türk Telekom’un hem diğer operatörlerin altyapı ihtiyaçlarını, hem de çalışma lokasyonlarını değişen ekonomik hayattaki insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir pozisyon aldığını belirten Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Emre Vural, “Tüm bunları yaparken de kendi operasyonlarımızı çok hızlı bir şekilde eve aktardık. Bizim Türkiye geneline yayılan 35 bin çalışanımız var. Türkiye’de ilk vaka tespit edildikten sonra birinci haftada biz çağrı merkezi çalışanlarımız dahil çalışanlarımızın tamamını eve gönderdik ve evden çalışmaya başladık” dedi.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Emre Vural, pandemi ile birlikte değişen çalışma yöntemlerini ve bu süreçte kariyer planlaması yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini Habertürk’ten Necdet Çalışkan’a değerlendirdi.

‘KAPI KAPI DOLAŞTIK’

Emre Vural, şöyle konuştu:

“Geçen sene bu zamanlarda neredeyse tüm ofisler işletmeler kapanıp, evden çalışmaya geçtiler... Bu artan talebi sağlayacak olan bizim sahadaki teknik ekiplerimizin kapı kapı dolaşıp, bu bağlantı ve hat taleplerini tesis etmesi gerekiyordu. Ülkemizin ekonomik hayatının, eğitim hayatının sürebilmesi için internet, bu lokasyonlara mutlaka sağlanmalıydı. Biz de gerekli tüm tedbirleri alarak teknik ekiplerimizi sahaya gönderdik.”

Pandemi döneminde sağlıkçılar ve güvenlikçilerin yanısıra Türk Telekom’un da ekonomik hayatın sürdürülebilmesi için internet sağlama noktasında çok ciddi çaba sarf ettiğini belirten Vural, “Türkiye’nin ekonomisi bizim sağladığımız iletişim omurgası üzerinden ilerliyor. Bu dönemde bunu ayakta tuttuk ve İstanbul’dan Anadolu’ya, büyükşehirlerden yazlıklara, kasabalardan köylere internet akışını hızlı bir şekilde aktardık. Türkiye’nin internet ihtiyacını karşılamak için çok ciddi bir çaba sarf ettik” dedi.

‘ASIL STRES UZAKTAN ÇALIŞMAK DEĞİL’

Pandemide asıl olarak insanların uzaktan çalışmasının değil, evden çalışmasının stres oluşturan bir konu olarak öne çıktığını ifade eden Vural, şunları söyledi:

“İnsanlar ailece evde bulunurken, evden çalışmaya alışık değillerdi. Çocuklar evde, anne baba evde, yemekler birlikte yeniliyor, çocuklar okula bağlanıyor… Bu yüzden pandemi döneminde yetkinlik setleri de ciddi oranda değişti. Ofise geldiğinizde sizi iş yapmak üzere bir ortamda bulunduğunuzu hatırlatan yemekhaneden, asansöre birçok işaret vardır; ‘Burası işyeridir ve burada iş yapılır’ konusu size sürekli hatırlatılır. Halbuki evdeyken öz disiplininizi muhafaza etmek, internet üzerinden katıldığınız bir toplantıda dikkatinizi dağıtmamak, takım çalışmalarınızı hiç görmediğiniz insanlarla uzaktan yapabilmek… çok daha önemli hale geldi.”

‘BİNAMIZI GÖRMEDEN İŞE BAŞLADILAR’

Pandemi sürecinde birçok kişiyi online olarak işe aldıklarını aktaran Emre Vural, “Bu çalışanların bilgisayarlarını ve telefonlarını, kurulmuş olarak kargoyla evlerine gönderdik. Mülakat için bile Türk Telekom’un ofislerindeki binalarındaki kapılarından hiç adımlarını atmamış ama şu anda aktif olarak çalışan pek çok arkadaşlarımız var” diye konuştu.

Son bir yıllık dönemde saha çalışmaları için daha özel bir durumun ortaya çıktığının altını çizen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Emre Vural, “Özellikle pandeminin ilk dönemlerinde kapıya gidiyorsunuz, ama insanlar sizi içeri almayabiliyordu. Bazen içeri giriyorduk, fakat sonradan anlıyorduk ki o evde karantinada olan var. Süreç boyunca çözümlememiz gereken bir çok konuyu yaşadık. Koruyucu maskeler, dezenfeksiyon malzemeleri vs konusunda ilk zamanlarda çok fazla yığınak yaptık. Arkadaşlarımızı evlere robot gibi gönderdik. Fakat bazen insanlar tam donanımlı bir şekilde kapılarında birilerini görünce daha fazla da endişelenebiliyorlardı. Ama şimdi herkes alıştı bu yeni durumlara” dedi.

‘PANDEMİ SONRASI İÇİN SİSTEMİMİZ HAZIR, TESTİNİ YAPTIK’

Pandemi sonrası çalışma süreçlerine de değinen Vural, “Türk Telekom olarak, evden çalışma konusunda her boyutuyla kendi sistemlerimizin yetkinliklerini, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, uluslararası bağlantılarımızı, hepsini test etmiş olduk. Şu anda tamamen uzaktan çalışma ile yolumuza devam ediyoruz. Pandemi sona erdiğinde veya hafiflemeye başladığında, taşra teşkilatlarımızda, 11 ildeki bölge müdürlerimizde, Ankara ve İstanbul’daki genel müdürlük ofislerimizdeki çalışanlarımızı tek tip bir çalışma modeline getirmemiz mümkün değil. Pandemi sonrası da biz iş gruplarına göre çalışanlarımızı çoğunu uzaktan ve esnek çalışma modeline geçirmeye hazırız. Bunun için sistemlerimiz hazır, testlerini de yaptık” diye konuştu.

ARTIK BU YETENEKLER ÖNE ÇIKACAK

Staj ve işe alım süreçlerinin pandemi ile birlikte online’a taşındığını söyleyen Vural, pandemi dönemi ve sonrası için kariyer planlaması yapan gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

- İş hayatı dramatik bir şekilde değişiyor. Bunu mutlaka yakalamaları lazım. Bizden duyacakları şeyler, bundan çeyrek asır öncesine ait şeyler olacak muhtemelen. Biz usta çırak ilişkisi içinde, birilerinin dizi dibinde yetiştik. Ama artık birilerinin dizi dibinde olmak diye birşey kalmadı. Artık akla hesaba gelmez bir bilgi dağarcığı var internette. Hiç kimseye ihtiyaç duymayacakları kadar bilgiye kendilerinin erişebilecekleri bir internet dünyasında yaşıyorlar.

- İş hayatı dramatik bir şekilde değişirken, çalışanlardan ihtiyaç duyulan yetkinlikler de farklılaşıyor. Uzaktan çalışma ve hatta global çalışma ile takım çalışmasının niteliği değişiyor. Ücretini Hollanda’dan alıyor, Viyana’daki bir ekibe raporluyor, Singapur’daki bir projeyi yönetiyor, kendisi ise Sultanbeyli’deki evinde oturuyor… gibi durumlar var artık.

- Küresel kültüre aşinalık, yabancı dil kullanımı, öz disiplin, yani bir iş ortamında olmaksızın iş yapabilmek, bir kafede veya evinizde oturma odanızda otururken, dikkatinizi dağıtmadan odaklanarak iş yapabilmek, tepenizde bir yönetici veya içinde bulunduğunuz bir ekip olmadan bir raporu veya projeyi zamanında bitirebilmek gibi konuları mutlaka öğrenmeleri lazım.

- Dijitalleşme konusunda hiç şansları yok, bunu sonuna kadar öğrenmeleri lazım. Online dünyada etkili olmanın yollarını mutlaka öğrenmeliler. Teknoloji ile aralarının kötü olması diye bir alternatifleri yok. Bunlara dikkat ederlerse başarılı olmamaları için bir sebep yok. Çünkü Türkiye’nin bu alanlarda nitelikli insanlara olan ihtiyacı aratarak devam edecek.