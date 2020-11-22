Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Pandemide balık talebi arttı

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, bu sene balıkçılıkta çok daha iyi bir seviyede olduklarını belirterek, "Pandemiden dolayı inanılmaz bir tüketim var. Taleplere yetişemiyoruz." dedi.

Pandemide balık talebi arttı
AA

Eylül ayında "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yoğun mesaisi devam ediyor. Karadeniz'de palamutla sezona hızlı giriş yapan balıkçılar, Ege'de ise sardalya ile umduğunu buldu. Kasım ayının ilk haftalarında yaşanan kefal bolluğuyla kasaları dolduran Egeli balıkçılar, bereketli bir sezon geçiriyor.

Balıkçılar şimdi dört gözle denizlerin soğumasıyla hamsinin gelişini bekliyor.

Gece gündüz demeden avlanan balıklar, sabahın erken saatlerinde İzmir Su Ürünleri Hali'ne getiriliyor. Sıkı pazarlıkların yapıldığı mezatlardan sonra kasalarla kamyonlara yüklenen balıklar tüm Türkiye'ye dağıtılıyor.

Çeşitli balıkların görücüye çıktığı haldeki yoğunluk öğlen saatlerine kadar devam ediyor

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, sezonun başından beri vatandaşın balığa ilgisinin hiç azalmadığını söyledi.

Geçen yılın kayıtlarına göre İzmir'deki halden 55 bin ton ürün çıkışının yapıldığını aktaran Çakan, "İstanbul ise 35 bin tonda kaldı. Bursa çok daha geride. Bu sene balıkçılıkta çok daha iyi bir seviyedeyiz. Pandemiden dolayı inanılmaz bir tüketim var. Taleplere yetişemiyoruz" diye konuştu.

SARDALYA BEREKETİ DEVAM EDİYOR

Çakan, Karadeniz'de hamsi sezonunun yavaş yavaş başladığına işaret ederek, Ege'de ise yıllardır süre gelen sardalya bereketinin devam ettiğini vurguladı.

Balık haline gelen bireysel tüketici sayısında da ciddi artış olduğunu dile getiren Çakan, özellikle hamsi ve sardalyada tüketicinin taleplerine yetişemediklerinin altını çizdi.

Çakan, Ege'de balık çeşidinin fazla olduğunu ifade ederek, "Bu sene tüm Türkiye Ege balığı tüketti. Buradaki balık halinden Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyoruz. Geçen sene 55 bin ton olan rakamın bu sene 60 bine ulaşacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Fiyatlardan da herkes memnun. Balıkçı da tüketici de." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mısır üretiminde bu yıl rekor bekleniyor
İŞ-YAŞAMMısır üretiminde rekor beklentisi
Suudi Arabistan'dan 'Türk ürünlerine boykot' açıklaması
İŞ-YAŞAMSuudi Arabistan'dan 'boykot' açıklaması
Son dakika! İlk yerli uydu için tarih verdi - Haberler
İŞ-YAŞAMİlk yerli uydu için tarih verdi
Fitch ve Moody's Güney Afrika'nın kredi notunu indirdi
İŞ-YAŞAMGüney Afrika'ya Fitch ve Moody's şoku
AVM'lerde sepet harcamalarında artış bekleniyor
İŞ-YAŞAM'Sepet tutarında artış yaşanabilir'
Perakendeciler vergi, stopaj kolaylığı ve kira indirimi istiyor
İŞ-YAŞAM'Nisan sonuna kadar kiralar indirilsin'
Son dakika! Bakanlıktan kredi kartı aidatı açıklaması - Haberler
İŞ-YAŞAMBakanlıktan kredi kartı aidatı açıklaması
Binlerce kamyoncu için kritik düzenleme - Haberler
İŞ-YAŞAMBinlerce kamyoncu için kritik düzenleme
ATO'dan e-ticaret seferberliği
İŞ-YAŞAMATO'dan e-ticaret seferberliği
TTG kuruluş ve çalışma esasları belirlendi
İŞ-YAŞAMTTG esasları belirlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X