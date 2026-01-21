Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Panionios: 61 - Türk Telekom: 106 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Panionios: 61 - Türk Telekom: 106 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 15. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panionios'u 106-61 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 22:52 Güncelleme: 21.01.2026 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Telekom'dan Yunan ekibine 45 sayı fark!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 15. haftasında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, konuk olduğu Yunan ekibi Panionios'u 106-61 mağlup etti.

        Glyfada Makis Liougas Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı rahat kazanan Türk Telekom, 17-12 geride olduğu ilk periyodu yakaladığı 8-0'lık seriyle 20-17 önde tamamladı.

        İkinci periyotta farkı 20 sayının üstüne çıkaran Türk Telekom, soyunma odasına 54-33 önde gitti.

        Farkın açılmasıyla oyundan kopan rakibi karşısında son çeyreğe 77-48 üstün giren Türk temsilcisi, parkeden 106-61 galip ayrıldı.

        Türk Telekom'un ABD'li basketbolcusu Kyle Allman, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

        Grupta 10. galibiyetini alan Türk Telekom, 3. sıraya yükseldi. Son sıradaki Panionios, 13. mağlubiyetini yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Markette kavga: Ortalık savaş alanına döndü

        Markette kavga: Ortalık savaş alanına döndü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Tuğyan'ın eski sevgilisi gözaltına alındı
        Tuğyan'ın eski sevgilisi gözaltına alındı
        Çoban Dron'a dur dedi
        Çoban Dron'a dur dedi
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?