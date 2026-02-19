'Panorama: Hayaller ve Yerler' İstanbul Modern'de

İstanbul Modern’in yeni binasında fotoğraf alanındaki ilk grup sergisi “Panorama: Hayaller ve Yerler”, farklı kuşaklardan 18 sanatçının 2010’lardan itibaren ürettiği yapıtları yapıtları kapsamlı bir seçkiyle sunuyor. Müzenin birinci katındaki galerileri bir araya getiren sergi; düşsel manzaralar, kurgusal portreler ve alternatif mekân tahayyülleri aracılığıyla, dünyayla kurduğumuz ilişkileri yeniden düşünmeye davet ediyor.

Larissa Araz, İlgen Arzık, Emre Baykal, Silva Bingaz, Hasan Deniz, Umut Erbaş, Cem Ersavcı, Ece Gökalp, Cemre Yeşil Gönenli, Ege Kanar, Zeynep Kayan, Metehan Özcan, Yusuf Sevinçli, İrem Sözen, Selim Süme, Kerem Uzel, Begüm Yamanlar ve Cansu Yıldıran’ın çalışmaları, yerleştirmelerden hareketli görüntülere, yapay zekâ uygulamalarından arşivsel malzemelere uzanan çok katmanlı bir üretim çeşitliliği sunuyor.

Sergi günümüz sanatçılarının fotoğraf ve hareketli görüntünün olanaklarını sorgulayarak bir yandan dünyada olan bitenleri yansıtırken diğer yandan yeni duygusal ve mekânsal imgeler inşa edebileceğini gösteriyor.

Küratörlüğünü İstanbul Modern’in artistik direktörü Çelenk Bafra ve fotoğraf küratörü Demet Yıldız Dinçer’in üstlendiği sergide müzenin küratöryel bölümünden Selen Erkal ve Şevval Yürüten görev aldı.

Küratörlüğünü İstanbul Modern'in artistik direktörü Çelenk Bafra ve fotoğraf küratörü Demet Yıldız Dinçer'in üstlendiği sergide müzenin küratöryel bölümünden Selen Erkal ve Şevval Yürüten görev aldı.

Sanatçılardan pek çoğu "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisine özel yeni üretimler ve mekâna özgü yerleştirmeler yaparak ilk kez izleyiciyle buluşturuyor. Fotoğrafı ve mercek tabanlı sanatı gerekirse kesilen, yeniden birleştirilen, yan yana gelen ve izleyiciyle tamamlanan bir alan olarak ele alan sanatçılar, kişisel arşivlerden yapay zekâ tabanlı görüntü üretimlerine, ekolojik perspektiflerden farklı varoluş biçimleriyle kurulan ilişkilere uzanan geniş bir düşünsel alan açıyor. Bu disiplinler arası yaklaşım, serginin yalnızca Fotoğraf Galerisi ile sınırlı kalmayıp, müzenin birinci katındaki farklı galerileri kapsayacak ölçekte kurgulanmasında da kendini gösteriyor. Sergiyle birlikte hayata geçirilen "Hayal Kitaplığı", sergi katalogları ve fotoğraf alanından seçilmiş kitaplar aracılığıyla serginin kavramsal çerçevesini derinleştiriyor. Boğaz manzarasına karşı kurgulanan bu aydınlık okuma alanı, izleyiciler için sergi deneyimini yavaşlatan, düşünmeye, dinlenmeye ve hayal kurmaya alan açan bir buluşma noktası olarak tasarlandı. Yeni binadaki ilk fotoğraf grup sergisi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, serginin müze için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "'Panorama: Hayaller ve Yerler', yeni müze binamızdaki fotoğraf alanındaki ilk grup sergisi olma özelliğini taşıyor. Farklı kuşaklardan sanatçıların son 15 yıl içinde ürettiği yapıtlar, günümüz dünyasında yaşanan toplumsal ve kültürel dönüşümlere hayaller ve alternatif görsellikler aracılığıyla yanıt veriyor. İzleyiciye nefes alabilecek ve yeniden düşünebilecek alanlar açıyor" dedi.

Burgan Yatırım Genel Müdürü Aslı Koçer, müzenin yeni binasındaki fotoğraf sergilerine ilk günden bu yana destek vermekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, "Panorama: Hayaller ve Yerler sergisi, farklı kuşaklardan sanatçıların güncel fotoğraf ve mercek tabanlı üretimlerini bir araya getirerek dünyayı yeniden hayal etme imkânı sunuyor. Bu yaklaşım, bankamızın dijital bankacılık markası ON Dijital'in yenilikçi ve dinamik ruhuyla da örtüşüyor. Sanatla kurduğumuz güçlü bağın etkisini daha da büyütmek için kültür ve sanat alanındaki desteklerimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi amaçlıyoruz" dedi. "Hayaller" ve "yerler", sergide birbirine karşıt alanlar olarak değil; sürekli temas hâlinde olan, birbirini dönüştüren ve zaman zaman çatışan iki düşünsel düzlem olarak kurgulanıyor. İstanbul Modern artistik direktörü Çelenk Bafra, serginin yaklaşımını '"Panorama", tek bir serginin içeriğini tanımlamaktan ziyade, ilerleyen yıllarda farklı alt temalar etrafında devam etmesini umduğumuz araştırma odaklı grup sergilerinin üst başlığını öneriyor. İlk sergimiz, Türkiye'de son on yıl ağırlıklı olmak üzere fotoğraf ve mercek temelli üretimlerin panoramasını çıkarmayı denerken günümüz dünyasında hayal kurma, mekânla ilişki kurma ve gerçekliği yeniden düşünme biçimlerini nasıl dönüştürdüğünü araştırıyor. Sergi, aynı zamanda farklı kuşaklardan sanatçılar için yeni üretim alanları açmayı, farklı sergileme ve anlatım biçimlerini denemeyi teşvik eden bir yaklaşımın parçası olarak şekillendi. Bu bağlamda "panorama" kavramı, yekpare bir bakışı değil; kırılgan, parçalı ve sürekli yer değiştiren bakışları çağırıyor. Sergi, izleyiciyi tamamlanmış bir bütünle karşı karşıya bırakmak yerine, imgeler arasında gezinmeye, duraksamaya ve kendi bakışını yeniden kurmaya çağırıyor" şeklinde özetliyor.

İstanbul Modern fotoğraf küratörü Demet Yıldız Dinçer de fotoğrafın günümüzde durağan görüntünün sınırlarını aşan bir pratiğe dönüştüğüne dikkat çekerek, "'Panorama: Hayaller ve Yerler', mercek temelli sanattaki küresel dönüşümlere ışık tutarken sanatçıların deneyimlerine sıkı sıkıya bağlı kalır. Sergideki sanatçılar için hayali manzaralar ve mekânlar, toplumsal, psikolojik ve zamansal dağınıklığı temsil etmeye indirgenmeyen; belirsizlikle müzakere etmeyi mümkün kılan estetik ve kavramsal tercihler olarak ortaya çıkar. Hayaller ve yerler, bu bağlamda, yaşanmış deneyimden beslenen ve geleceğe dair olasılıkları açık tutan düşünsel alanlar olarak şekillenir" dedi. "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergi kataloğunda, İstanbul Modern Fotoğraf Danışma Kurulu üyeleri Refik Akyüz, Serdar Darendeliler ve Orhan Cem Çetin ile birlikte müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra ile fotoğraf bölümü yöneticisi Demet Yıldız Dinçer'in serginin kavramsal çerçevesi ve sanatçıların üretim süreçlerine dair yazıları yer alıyor. Türkçe-İngilizce yayımlanan katalog, sergideki sanatçılar ve yapıtlara dair görseller ve metinler sunarak izleyiciye sergi deneyimini derinleştirme imkânı sağlıyor.