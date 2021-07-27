3 günde 50 ülkede zirveye koştu 0:00 / 0:00

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Mobil oyun geliştiricisi Panteon, pandemi başlangıcında yayınladığı ve bugüne kadar 50 milyondan fazla indirilen “Home Restoration” ve “Sling Plane”den sonra yeni oyunu “Trading Master 3D”yi yayınladı.

Trading Master 3D, ilk 3 günde 6 milyondan fazla indirilerek; ABD, İngiltere, Kanada, Rusya, Almanya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere 50’den fazla ülkede en çok indirilenler listelerinde zirvede yer aldı.

ODTÜ Teknokent (Ankara) ve Maslak (İstanbul) ofislerinde faaliyetlerini sürdüren oyun şirketi Panteon, pandemi sürecinde ekip büyüklüğünü 3 katına çıkararak 50 kişiye ulaştığını açıkladı.

Panteon, Hyper-casual oyunlardaki operasyonlarına ek olarak, geçen Mayıs ayında yeni mid-core 4X Strateji oyunlarının geliştirme süreci için 10 milyon dolarlık yeni bir fon toplamıştı.

EKİBİ 75 KİŞİYE ÇIKARACAK

Hem hyper-casual hem de mid-core ekipleri için yeni takım arkadaşları arayan Panteon yıl sonuna kadar 75 kişilik bir ekip olmayı hedefliyor.

Panteon’un kurucusu Ufuk Şahin, şunları söyledi:

“Home Restoration ve Sling Plane’den sonra listelere yeni bir oyunla daha liste başı olduğumuz için çok mutluyuz. Bu başarıda en büyük alkışı ekip arkadaşlarımız hak ediyor. Ekipçe hyper-casual alanındaki büyümemizi sürdürürken, mid-core alanında da aynı başarıyı yakalamak istiyoruz. Farklı türlerde geliştirilecek bu tarz gelişmiş oyunların Türkiye oyun ekosistemine de ciddi fayda sağlayacağını düşünüyorum.”