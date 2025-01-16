Papa Francis'in düşme sonucu kolunu incittiği duyuruldu
Vatikan, 88 yaşındaki Papa Francis'in evinde düşmesi sonucu sağ ön kolunu incittiğini ancak herhangi bir kırık olmadığını duyurdu.
Giriş: 16.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:27
Vatikan, Papa Francis'in evinde düşmesi sonucu sağ ön kolunu incittiğini ancak herhangi bir kırık olmadığını duyurdu.
Vatikan'dan yapılan açıklama şöyle:
"Bu sabah Santa Marta'daki evinde düşen Papa Francis'in sağ ön kolunda ezilme meydana gelmiş olup kırık yoktur. Tedbir amaçlı olarak kol hareketsiz hale getirildi."
Papa, aralık ayında 88 yaşına girdi.
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