Papa Francis'in düşme sonucu kolunu incittiği duyuruldu

Vatikan, Papa Francis'in evinde düşmesi sonucu sağ ön kolunu incittiğini ancak herhangi bir kırık olmadığını duyurdu.

Vatikan'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bu sabah Santa Marta'daki evinde düşen Papa Francis'in sağ ön kolunda ezilme meydana gelmiş olup kırık yoktur. Tedbir amaçlı olarak kol hareketsiz hale getirildi."

Papa, aralık ayında 88 yaşına girdi.