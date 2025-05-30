Papara soruşturmasında yeni detaylar

Yasa dışı bahis trafiğine ön ayak olduğu iddiasıyla Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da arasında olduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 8 şirkete de el koyularak kayyum atanmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamındaki yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

TELEFONDA YASA DIŞI BAHİS VERİSİ

Örgüt lideri olduğu iddia edilen Ahmet Faruk Karslı'nın gözaltına alındığı sırada telefonun şifresini polise vermediği ortaya çıktı.

Şirketin kurucu ortaklarından olan şüpheli Murat Arslan'ın ise el konulan telefonunda ve bilgisayarında yasa dışı bahis suçu ile ilgili çok sayıda dijital veriye rastlanıldığı öğrenildi.

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12 MİLYAR LİRA KULLANILDI

Soruşturma aşamasında alınan raporlara göre 2021-2023 yılları arasında yasa dışı bahis suçu kapsamında Papara isimli ödeme kuruluşuna ait 21 bin 88 hesabın kapatıldığı ve bu sayının sektörün yüzde 94'üne tekabül ettiği belirlendi.

Öte yandan yine aynı tarihler arasında 26 bin 12 Papara hesabının yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı ve kullanılan 12 milyar lira para kullanıldığı tespit edildi. Papara hesaplarının kullanıldığı yasa dışı bahis sitelerinin de incelendiği raporda, hesapların yasa dışı bahis baronu olarak bilinen Veysel Şahin, Derkan Başer ve Anıl Uzun gibi isimlerin sitelerinde işlem yaptığı da tespit edildi.