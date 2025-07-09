Papua Yeni Gine telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Papua Yeni Gine'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Ülkeler arasında gerçekleştirilen iletişim, belirli sistemsel kodlamalar kullanıldığında sorunsuzca yapılabilir. Ancak o ülkeye dair kod kullanıldığında iletişim sorunsuz gerçekleşebilir. Papua Yeni Gine ülkesine ait tüm teknik detaylar yazının devamında…

PAPUA YENİ GİNE TELEFON KODU

Papua Yeni Gine telefon kodu bilgisini öğrenmek isteyen birçok kişi vardır. +675 kodu, bu ülkeye aittir. Numaranın önüne +675 kodunu girdiğinizde Papua Yeni Gine ülkesindeki kişilerle telefonda kolayca görüşebilirsiniz.

+675, uluslararası telefon görüşmelerinin doğru, kesintisiz ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan bir koddur. Papua Yeni Gine sınırlarındaki mobil hat ve sabit hatlara erişim sağlanabilmesi için bu kodu güvenle kullanabilirsiniz. Arama yapmak istiyorsanız çevirmek istediğiniz numaranın başına sözü geçen kodu ekleyebilirsiniz.

PAPUA YENİ GİNE PARA BİRİMİ

Papua Yeni Gine para birimi ise Kina’dır. PGK olarak bilinen para, Kina adıyla Papua Yeni Gine ülkesinde kullanılan paradır. Kina, ülkenin yerel dillerinde geleneksel olarak kullanılır. Takas yöntemlerinde de yaygın olarak kullanılan bir birimdir. Madeni ve kâğıt para formunda yaygın olarak kullanılan bu para, Papua Yeni Gine Merkez Bankası tarafından hızlıca basılır. Kina hakkındaki bazı bilgilere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz;

Para Birimi Kodu: PGK

Kısaltma: K

Madeni Paralar: 5, 10, 20, 50 toea; 1 kina

Banknotlar: 2, 5, 10, 20, 50, 100 kina PAPUA YENİ GİNE PLAKA KODU Papua Yeni Gine plaka kodu da internet kullanıcıların yoğun olarak merak ettiği bir koddur. PNG şeklinde olan bu kod, arabaların Papua Yeni Gine ülkesine kayıtlı olduğunu gösterir. Uluslararası trafik sistemlerinde de geçen bu kodu gördüğünüz anda ilgili ülkeye ait bir araç olduğunu anlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra PNG plaka kodu, denetim ve vergi uygulamalarında da geçer. Sonuç olarak bu kodun uluslararası uygulamalarda önemli bir yeri vardır. PAPUA YENİ GİNE HANGİ ALAN UZANTISI? Aklınızdan “Papua Yeni Gine hangi alan adı uzantısı?” sorusu da geçmiş olabilir. Bu ülkeye ait alan adı uzantısı ise “.pg” olarak geçer. Bu uzantı sayesinde ilgili ülkeye ait internet sitelerinin yeri ve kimliği doğru şekilde belirtilebilir. Genellikle resmi kurumlar ve kişiler tarafından tercih edilerek çeşitli işlemlerin yapıldığı bir uzantıdır. Dijital ve coğrafi yönlendirmelerde de etkili olan bir uzantıdır. PAPUA YENİ GİNE HAKKINDA BİLGİLER