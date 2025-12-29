Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Paranın hikayesi Pera Müzesi'nde anlatılıyor

        Paranın hikayesi Pera Müzesi'nde anlatılıyor

        Pera Müzesi, antik Anadolu'da paranın ortaya çıkışı ve dönüşümünü odağına alan uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapıyor. Oxford Üniversitesi ve ERC destekli CHANGE projesi kapsamında 8–9 Ocak tarihlerinde düzenlenecek "Antik Anadolu'da Parasal Değişim (MÖ 630–30)" başlıklı konferans, antik dünyada paranın ekonomik, siyasal ve toplumsal etkilerini çok boyutlu bir perspektifle ele alıyor

        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 00:02 Güncelleme: 29.12.2025 - 00:02
        Paranın hikayesi Pera Müzesi'nde anlatılıyor
        Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Oxford Üniversitesi ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından desteklenen CHANGE (Monetary Change in Ancient Anatolia) projesi iş birliğiyle, antik Anadolu’da parasal ekonominin ortaya çıkışı ve dönüşümünü odağına alan bir konferans düzenliyor. 8–9 Ocak tarihlerinde Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek “Antik Anadolu’da Parasal Değişim (MÖ 630–30)” başlıklı konferansta, sikkelerin ortaya çıkışından Roma egemenliği dönemine uzanan süreçte Anadolu’daki paraya dayalı pratikler çok boyutlu bir perspektifle ele alınacak.

        Antik dünyada paranın dönüşen anlamı

        MÖ 7. yüzyılda sikkelerin kullanılmaya başlanması, antik dünyada yalnızca ekonomik ilişkileri değil, siyasal yapıların işleyişini, kent yaşamını ve toplumsal ilişkileri de köklü biçimde dönüştürdü. Anadolu, bu dönüşümün en erken ve en yoğun biçimde gözlemlendiği coğrafyalardan biri olarak farklı kentler, hanedanlar ve imparatorluklar aracılığıyla çeşitlenen parasal sistemlere ev sahipliği yaptı.

        Bu çerçevede konferansın temelini oluşturan CHANGE projesi, antik Anadolu’nun parasal tarihini, MÖ 7. yüzyılda sikkelerin ortaya çıkışından bölgenin MÖ 30 civarında, Roma hâkimiyetine girdiği döneme kadar uzanan geniş bir zaman diliminde ele alıyor. Disiplinlerarası bir yaklaşımla yürütülen proje, antik Anadolu’da parasal ekonominin gelişimine ilişkin verileri ilk kez bir araya getirerek, sikkelerin kökenlerinden kentler ve imparatorluklar düzeyindeki ekonomik yapılara uzanan bütüncül bir değerlendirme sunmayı amaçlıyor.

        Uluslararası araştırmacıların sunumlarıyla şekillenen konferansta, numismatik, arkeoloji ve ekonomi tarihi gibi farklı disiplinlerden beslenen çalışmalar bir araya gelecek. Oxford Üniversitesi (Birleşik Krallık), Belçika Kraliyet Kütüphanesi (Belçika), Chicago Üniversitesi (ABD), Amerikan Numismatik Derneği (ABD), Jagiellonian Üniversitesi (Polonya), Liverpool Üniversitesi (Birleşik Krallık), Viyana Üniversitesi (Avusturya), İstanbul Üniversitesi (Türkiye), Anadolu Üniversitesi (Türkiye), Süleyman Demirel Üniversitesi (Türkiye) ve Michigan Eyalet Üniversitesinden (ABD) katılımcılar, parasal değişimin uzun erimli etkilerini tartışmaya açarken, Küçük Asya’nın ekonomik tarihine dair yeni sorular ve yorumlar üretmeyi hedefliyor.

        Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliğin dili ise İngilizce olacak.

        Adresi Olmayan Ev sinemada, Müfettişler sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Adresi Olmayan Ev sinemada, Müfettişler sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

