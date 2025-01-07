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        Haberler Gündem 3. Sayfa Parasını çaldığı teyzesine çiçek gönderdi | Konya haberleri | Son dakika haberleri

        Parasını çaldığı teyzesine çiçek gönderdi!

        Konya'da, evinde kaldığı ve teyzesinin birikimini çalarak "Çalışmaya gideceğim" bahanesiyle gittiği Antalya'dan teyzesine çiçek gönderen Erkan A., polis ekiplerince kaldığı apart evde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 08:30 Güncelleme: 07.01.2025 - 08:31
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        Parasını çaldığı teyzesine çiçek gönderdi!
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        Konya'da olay, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Başak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda bulunan bir dairede çocukları ve yeğeniyle beraber yaşayan Şerife C., markete alışverişe gideceği sırada evde bulunan yeğeni Erkan A., "Antalya'ya çalışmaya gideceğim" diye evden ayrıldı.

        PARALARININ YERİNDE OLMADIĞINI GÖRDÜ

        İHA'daki habere göre bir süre sonra eve gelen Şerife C., birikim yaptığı paraları sakladığı odanın kapısını açık görmesi üzerine yaptığı kontrolde paralarının yerinde olmadığını fark etti.

        YEĞEN İÇİN YAKALAMA KARARI

        Şerife C., telefonla aradığı yeğeninden "Telefonum arızalı kapatmam lazım" cevabını alması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri toplanan bilgiler sonrası şüpheli yeğen Erkan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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        TEYZESİNE ÇİÇEK GÖNDERDİ

        Daha sonra parası çalınan Şerife C.'ye parasının bulunmasını beklerken yeğeninden "Çalışmaya gidiyorum" bahanesiyle gittiği Antalya'dan çiçek geldi. Bunun üzerine Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelinin gidebileceği adresleri tespit etmesi sonrası şüphelinin 2 gün önce Antalya'dan Konya'ya geldiği günlük apart bir evde kaldığını belirledi. Adrese yapılan baskında şüpheli yeğen yakalanarak gözaltına alındı. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Erkan A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        "BENDE PANİK ATAK VAR, KORKUDAN GİDEMEDİM"

        Şüpheli Erkan A., emniyetteki ilk ifadesinde, “Yaklaşık 2 aydır teyzemin evinde kalıyorum. Teyzemin odasında para ve altın biriktirdiğini biliyorum ancak ben teyzemin paralarını almadım. Olay günü ben dışarıya çıktım bir süre sonra beni aradı ve ‘Eve gel çabuk' dedi. Bende panik atak var, bir an koktum ve gidemedim. Ben gitmeyince benden şüphelenmiş, olayla ilgili bilgim yok” diye kendini savunduğu öğrenildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Erkan A., adliyeye sevk edildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Konya
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