Yıl 1998... O zamanlar yapımcıların ofisleri Beyoğlu'nda hep aynı bölgedeydi. Gün içinde bütün yapımcıları ziyaret etmek mümkündü. Bir gün Kadri Yurdatap'ı (Züğürt Ağa'nın yapımcısı) ziyaret etmek için Mine Film'e gittim. Tam kapıdan içeri girecekken karşı binanın penceresinden bir ses; 'Mehmet, gel. Çok güzel bir projem var.' Sesin sahibi yapımcı Erkan Özveren .

Filmin adı 'Dumlupınar - Çelik Mezar' olacaktı.

Bir kaç ay sonra AKM'de bir toplantı düzenlenip filmin ön tanıtımı yapıldı.

Toplantıya filmin çekimleri için TCG 1. İnönü, TCG Gerbe vce 'TCG Kurtaran denizaltılarını, 1 destoyer ve o dönem dünyada 5 tane bulunan serbest dalış kulesini tahsis eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan komutanlar da katılmıştı.

Filme Denizaltı KD.BNB. Bülent Kahraman, Deniz KD. BNB Nejat Gökbakar, Denizaltı BNB Ertuğrul Güllüoğlu ve denizaltı BNB Alp Yurdakul da danışmanlık yapacak, elde edilecek gelirin bir bölümü Türk silahlı kuvvetlerine bağışlanacaktı.

Ve çekimlerin bir bölümü o dönem dünyada bir yankı uyandıran 'Titanic'in çekildiği İtalya'daki film platolarında çekilecekti.

Ve filmin müziğini Fellini'nin filmlerinin müziklerini yapan Piavoni yapacaktı.

Ve filmde rol alacak oyunculardan biri Müşfik Kenter'di.

Çekimler için bütün hazırlıklar kağıt üzerinde hazırdı.

'Dumlupınar - Çelik Mezar', Türk sineması için oldukça heyecan yaratmış olsa da çekimlerine bir türlü başlanamamıştı.

Nedeni de yüksek maliyeti.

Çekimler için 15- 20 milyon dolar gerekiyordu.

Sponsor bulunamadı.

Erkan Özveren, o parayı toparlayamadığı için 'Dumlupınar - Çelik Mezar', güzel bir proje olarak rafa kaldırıldı.

Erkan Özveren, para bulamadığı için filmden vazgeçmek zorunda kalmıştı ama Türk sineması Dumlupınar denizaltısının batışının ve şehit olan 81 denizcimizin ve 4 gazimizin hikâyesini beyazperdeye yansıtmaktan vazgeçmemişti.

Erkan Özveren'den 6 yıl sonra Ömer Faruk Sorak, Dumlupınar'ı filme çekmek için kolları sıvadı.

Filmin adı 'Derinsu' olacaktı.

Senaryoyu Onur Tan yazmış, Haluk Bilginer, Şafak Sezer, Başak Köklükaya ve dönemin serbest dalış rekortmeni Yasemin Dalkılıç rol alacaktı.

NATO komutanlarını canlandırmaları düşünülen Bruce Willis ile Kevin Spacey'e de senaryo gönderilmişti.

Dumlupınar'da şehit olan Selami Çavuş'un eşi olan Hamiyet Yüceses'i canlandırması için Burcu Güneş'e teklif götürülmüştü.

Burcu Güneş, film için 'Makber'i de seslendirecekti.

'Derin Su' için bir de ön tanıtım filmi çekildi.

Tam 'Bu kez çekilecek' derken yüksek maliyeti nedeniyle Dumlupınar, bir kez daha filme çekilemeyerek proje rafa kaldırıldı.

Ömer Faruk Sorak, 2015'te Dumlupınar'ın hüzünlü hikâyesini bir kez daha gündemine aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ömer Faruk Sorak'a da gerekli olan teknik donanımın ve bilginin verileceğini açıkladı.

Ne var ki 'Derinsu'yun yüksek maliyeti Ömer Faruk Sorak'ın elini kolunu bağlasa da Ömer Faruk Sorak için Dumlupınar denizaltısı bir tutku haline dönüştü.

Projeden hiç vazgeçmedi.

2015'te yaptığım röportajda şunları söylemişti; "Çok önce olması, çoktan hafızalarda 'ya ne güzel bir film' diye kalması gereken bir filmdi. Takdir-i ilahi diyorum. Olmamasının bir sebebi varmış. Eskiden daha çok hırslanıyordum, agresif cümleler kuruyordum ama şimdi 'Belki de zamanı şimdiymiş' diye bakıyorum. 'Derinsu'yu şimdiki aklımızla yaptığımızda onun hakkını verecek bir güce sahip olmamız gerekiyordu ki iş bu kadar bekledi diye düşünüyorum" demişti.

Ömer Faruk Sorak, bitmeyen sevdası Dumlupınar denizaltısının filminin çekimlerinin başlaması için sona geldi.

Filmin adı 'Dumlupınar: Sonsuza Kadar' olarak değiştirildi.

Seda Demirtaş'ın yeniden senaryolaştırdığı Dumlupınar denizaltısının, şehit olan 81, kazadan kurtulan 4 denizcimizin hikâyesi Ömer Faruk Sorak yönetmenliğinde beyazperdeye önümüzdeki yıl aktarılacak.

'Dumlupınar: Sonsuza Kadar'ın yapımcısı ise Los Angeles Türk Film Festivali Kurucusu ve SAN Medyanın sahibi Necmettin Sancak.



Ömer Faruk Sorak, 2015'te bir tanıtım filmi çekmişti.