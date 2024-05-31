ÖLDÜRDÜP SIRTINA KARISININ BAŞ HARFİNİ ÇİZMİŞ

İncelenen kamera görüntülerinde de şüpheli Bilal Dilek’in çöpe bir şeyler döktüğü tespit edildi. Kayıtlarda kovanın sapını peçete ile tutan zanlının, kovayı bir boş bir alana attıktan sonra peçeteyi düşürdüğü ancak geri dönerek parmak izi bulunan peçeteyi aldığı görüldü.