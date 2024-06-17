Paris Hilton: Tanıdığım en büyük kalbe sahipsin
Paris Hilton, kocası Carter Reum'un Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. "Babalar Günün Kutlu Olsun aşkım"
Paris Hilton, 2021'de evlendiği ve taşıyıcı anne yöntemiyle iki çocuğunun olduğu, Carter Reum'un Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.
Hilton, Carter Reum 17 aylık oğulları Phoenix Barron ve 7 aylık kızı London Marilyn ile birlikte oldukları birçok anıyı takipçileriyle paylaştı.
Paris Hilton; "Her şeyi gülümsemeyle yapan adama, Babalar Günün Kutlu Olsun aşkım. Ailemize olan sıkı çalışmanız, sevginiz ve bağlılığınız gerçekten ilham verici ve eğlenceli ruhunuz her anı özel kılıyor. Tanıdığım herkes arasında en büyük kalbe sahipsin! Phoenix, London ve ben senin babamız olduğun için çok şanslıyız. Seni sonsuz seviyoruz" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram