Paris Hilton: Tanıdığım en büyük kalbe sahipsin

Paris Hilton; "Her şeyi gülümsemeyle yapan adama, Babalar Günün Kutlu Olsun aşkım. Ailemize olan sıkı çalışmanız, sevginiz ve bağlılığınız gerçekten ilham verici ve eğlenceli ruhunuz her anı özel kılıyor. Tanıdığım herkes arasında en büyük kalbe sahipsin! Phoenix, London ve ben senin babamız olduğun için çok şanslıyız. Seni sonsuz seviyoruz" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram