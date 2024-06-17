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        Haberler Dünyadan Paris Hilton: Tanıdığım en büyük kalbe sahipsin

        Paris Hilton: Tanıdığım en büyük kalbe sahipsin

        Paris Hilton, kocası Carter Reum'un Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. "Babalar Günün Kutlu Olsun aşkım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 11:17 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:29
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        Paris Hilton, 2021'de evlendiği ve taşıyıcı anne yöntemiyle iki çocuğunun olduğu, Carter Reum'un Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

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        Hilton, Carter Reum 17 aylık oğulları Phoenix Barron ve 7 aylık kızı London Marilyn ile birlikte oldukları birçok anıyı takipçileriyle paylaştı.

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        Paris Hilton; "Her şeyi gülümsemeyle yapan adama, Babalar Günün Kutlu Olsun aşkım. Ailemize olan sıkı çalışmanız, sevginiz ve bağlılığınız gerçekten ilham verici ve eğlenceli ruhunuz her anı özel kılıyor. Tanıdığım herkes arasında en büyük kalbe sahipsin! Phoenix, London ve ben senin babamız olduğun için çok şanslıyız. Seni sonsuz seviyoruz" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #paris hilton
        #Carter Reum
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